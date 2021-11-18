Re: Председатель Антикоррупционной службы РК Марат Ахметжанов...

Отправлено: - 11:29

"Пока акимов не избирают, а назначают, бороться с коррупцией можно только посадками" - никакой гарантии, что при выборных чиновниках ситуация изменится) как в Китае нужно, там конечно тоже не идеально, но наши то, особенно после первого расстрелянного коррупционера (если еще с крупнейшими связями), сразу градус этой самой коррупции понизят)