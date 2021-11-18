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≡ Председатель Антикоррупционной службы РК Марат Ахметжанов...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42872
Председатель Антикоррупционной службы РК Марат Ахметжанов...
Отправлено: 18.11.21 - 11:29
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Председатель Антикоррупционной службы РК Марат Ахметжанов заявил, что в этом ведомстве решили сделать акцент не на числе направленных в суд дел, а на системном выявлении и устранении причин преступлений. Согласны ли вы с этой тактикой?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
152
Re: Председатель Антикоррупционной службы РК Марат Ахметжанов...
Отправлено: 18.11.21 - 11:29
#1
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"Пока акимов не избирают, а назначают, бороться с коррупцией можно только посадками" - никакой гарантии, что при выборных чиновниках ситуация изменится) как в Китае нужно, там конечно тоже не идеально, но наши то, особенно после первого расстрелянного коррупционера (если еще с крупнейшими связями), сразу градус этой самой коррупции понизят)
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