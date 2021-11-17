Отправлено: - 10:08

Victor Yang:

высокая стоимость обучения создаст конкурентное преимущество у государственных вузов.

[Исправлено: alex_60, 18.11.2021 - 10:10]

Цитата:с чего это?государство само гонит цены вверх,утверждая каждый годоклады преподавательского состава для госвузов,меньше которых нельзя.те привязаны с суммам по грантам,которое платит государство госвузам.а потом это ложится тяжелым ярмом на платников.мол нельзя меньше чем стоит грант.//Теперь преподаватели университетов будут получать не менее 200 тысяч тенге в месяц.Оплата труда старшего преподавателя составит не менее 230 тысяч тенге,ассоциированного профессора – 260 тысяч тенге,профессора – 350 тысяч тенге (в национальных вузах – 400 тысяч тенге).//в чем тут интерес государства,гнать инфляцию и тут,не понимаю.или у кого то есть личный интерес?неужели кто то думает что повышая оклады, уровень образования будет выше?и надеюсь все понимают, что звание того же профессора в том же Костанае-это не больше чем название...первый парень на деревне.