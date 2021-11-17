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≡ "Цены мы даже снизили" - Ректор КСТУ все-таки ответил на претензии своих студентов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42867
"Цены мы даже снизили" - Ректор КСТУ все-таки ответил на претензии своих студентов
Отправлено: 17.11.21 - 19:11
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Студенты отмечали, что учатся удаленно, технической базой вуза не пользуются. Сетовали, что не смогли перевестись в другой вуз, так как узнали о росте оплаты обучения слишком поздно. У ректора КСТУ на этот счёт своё мнение.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
174
Re: "Цены мы даже снизили" - Ректор КСТУ все-таки...
Отправлено: 17.11.21 - 19:11
#1
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врет и не краснеет
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
367
Re: "Цены мы даже снизили" - Ректор КСТУ все-таки...
Отправлено: 18.11.21 - 07:02
#2
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А на кого там учат? Подкажи народец)))
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7900
Re: "Цены мы даже снизили" - Ректор КСТУ все-таки...
Отправлено: 18.11.21 - 09:16
#3
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Цитата:
По сравнению с прошлым годом она (зарплата) повысилась в среднем на 26%.

Читаем ранее:
Цитата:
Если 1-й курс стоил нам 200 000 тенге, то цена 2-го выросла до 460 000 тенге.

Рост на 130%... 26% на зарплату, остальные - в карман?
Хотя может на памятник или переименование улицы собирают.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14533
Re: "Цены мы даже снизили" - Ректор КСТУ все-таки...
Отправлено: 18.11.21 - 09:46
#4
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Цитата:
yudjin:
Рост на 130%... 26% на зарплату, остальные - в карман?

Да вообще пора позакрывать мелкие частные вузы - лавочки по продаже дипломов. Что один, что другой. А высокая стоимость обучения создаст конкурентное преимущество у государственных вузов. И, может, наконец, начнут отчислять студентов по причине неуспеваемости.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14254
"Цены мы даже снизили" - Ректор КСТУ все-таки ответил на претензии своих студентов
Отправлено: 18.11.21 - 10:08
#5
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Цитата:
Victor Yang:
высокая стоимость обучения создаст конкурентное преимущество у государственных вузов.


с чего это?
государство само гонит цены вверх,утверждая каждый год
оклады преподавательского состава для госвузов,меньше которых нельзя.
те привязаны с суммам по грантам,которое платит государство госвузам.
а потом это ложится тяжелым ярмом на платников.
мол нельзя меньше чем стоит грант.

//Теперь преподаватели университетов будут получать не менее 200 тысяч тенге в месяц.
Оплата труда старшего преподавателя составит не менее 230 тысяч тенге,
ассоциированного профессора – 260 тысяч тенге,
профессора – 350 тысяч тенге (в национальных вузах – 400 тысяч тенге).//
в чем тут интерес государства,гнать инфляцию и тут,не понимаю.
или у кого то есть личный интерес?
неужели кто то думает что повышая оклады, уровень образования будет выше?
и надеюсь все понимают, что звание того же профессора в том же Костанае-
это не больше чем название...первый парень на деревне.

[Исправлено: alex_60, 18.11.2021 - 10:10]
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