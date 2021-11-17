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≡ "Цены мы даже снизили" - Ректор КСТУ все-таки ответил на претензии своих студентов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42867
"Цены мы даже снизили" - Ректор КСТУ все-таки ответил на претензии своих студентов
Отправлено: 17.11.21 - 19:11
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Студенты отмечали, что учатся удаленно, технической базой вуза не пользуются. Сетовали, что не смогли перевестись в другой вуз, так как узнали о росте оплаты обучения слишком поздно. У ректора КСТУ на этот счёт своё мнение.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
174
Re: "Цены мы даже снизили" - Ректор КСТУ все-таки...
Отправлено: 17.11.21 - 19:11
#1
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врет и не краснеет
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
367
Re: "Цены мы даже снизили" - Ректор КСТУ все-таки...
Отправлено: 18.11.21 - 07:02
#2
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А на кого там учат? Подкажи народец)))
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