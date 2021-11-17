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≡ Район Костанай-2 на один день останется без холодной воды
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42867
Район Костанай-2 на один день останется без холодной воды
Отправлено: 17.11.21 - 22:01
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Об этом сообщает ситуационный центр IKomek в своем Instagram. Причина отключения - аварийно-восстановительные работе на сетях водопровода по ул. Промышленная в границах улиц Промышленная – Назарбаева.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
80
Re: Район Костанай-2 на один день останется без холодной воды
Отправлено: 17.11.21 - 22:01
#1
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Цитата:
сообщает ситуационный центр IKomek  в своем Instagram. 

Комек в инстаграмме, аким- в фейсбуке, кто-то ещё где-то.
Какого лысого, найти информацию об отключениях-свихнуться можно. Где-кто- о чем-сообщает.
Чуть просмотрел чье то сообщение в инстаграмме, и пролетел, то не знаешь что воду отключат, то электричество.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
367
Re: Район Костанай-2 на один день останется без холодной воды
Отправлено: 18.11.21 - 07:00
#2
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Запасы воды надо иметь дома, однако! Это Костанай, батенька!
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