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"Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год те же преступления" - глава Антикора
"Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год те же преступления" - глава Антикора
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42867
"Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год те же преступления" - глава Антикора
Отправлено: 17.11.21 - 09:34
Председатель Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов заявил, что борьба со взяточничеством в Казахстане напоминает коррупционную яму, так как на место одного задержанного коррупционера приходит другой, с еще более изощренной схемой.
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Re: "Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год...
Отправлено: 17.11.21 - 09:34
//на место коррупционера приходит другой коррупционер, продолжает работать по той же схеме или более изощренно, или придумывает новые схемы"//
а в это время на самом верху говорят об удаленке для родителей,
о наказании семейных дебоширов.
а тут страну коррупция на коленки поставила,
или как уточнили,на карачки,
и поднимать ее особенного рвения не видно.
а в это время на самом верху говорят об удаленке для родителей,
о наказании семейных дебоширов.
а тут страну коррупция на коленки поставила,
или как уточнили,на карачки,
и поднимать ее особенного рвения не видно.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2232
Re: "Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год...
Отправлено: 17.11.21 - 10:56
Цитата://сделать акцент на системное выявление и устранение причин, а не последствий.//
Я и без акцента знаю: "....ПРОЗРАЧНОСТЬ во всём и РАВНООТВЕТСТВЕННОСТЬ всех и вся перед законом..."
Например: 1)выделили по тендеру, условно, 2 миллиарда тенге на ремонт дороги: - антикор или рев.комиссия проследила, вплоть до каждой счёт-фактуре: где, когда, по какой цене что покупалось.2) Бюджет ФК "Тобол" - куда, кому и для чего выделялись деньги.3) субсидии - кому, для чего и так далее. И всё это делается невзирая на ранги и положения проверяемых.
Ну и самое главное для антикора - решить психологически-мотивационный фактор - все же смотрят наверх: сельские чиновники на районных; районные на областных; областные на республику; те на небо. Смотря наверх, они же ВСЕ задают вопрос: " ..почему им можно ВСЁ ,( дворцы, газеты, заводы,фабрики, пароходы) а мне хотя бы только кусочек от этой сладкой жизни...".
Ведь прошло всего тридцать лет, как ВСЕ они стали НУВОРИШАМИ ( нувориш- внезапно и сказочно разбогатевший человек).
И все помнят что тридцать лет назад, они были детьми ПРОСТЫХ чабанов и работников совхоза.
Никто же из их родственников, в течении нескольких столетии не складывал под подушку доллар к доллару. Все хотят рискнуть ОДИН раз и сразу на всю ЖИЗНЬ разбогатеть. Ведь идеология правящего режима власти, перестала или в силу каких то других причин, не хочет пропагандировать честный и добросовестный ТРУД простых людей.
Вот эта вот, кажущая, хрупкая, но такая манящая возможность внезапно и без ПОСЛЕДСТВИЙ разбогатеть и есть ГЛАВНЫЙ мотиватор коррупции.
Я и без акцента знаю: "....ПРОЗРАЧНОСТЬ во всём и РАВНООТВЕТСТВЕННОСТЬ всех и вся перед законом..."
Например: 1)выделили по тендеру, условно, 2 миллиарда тенге на ремонт дороги: - антикор или рев.комиссия проследила, вплоть до каждой счёт-фактуре: где, когда, по какой цене что покупалось.2) Бюджет ФК "Тобол" - куда, кому и для чего выделялись деньги.3) субсидии - кому, для чего и так далее. И всё это делается невзирая на ранги и положения проверяемых.
Ну и самое главное для антикора - решить психологически-мотивационный фактор - все же смотрят наверх: сельские чиновники на районных; районные на областных; областные на республику; те на небо. Смотря наверх, они же ВСЕ задают вопрос: " ..почему им можно ВСЁ ,( дворцы, газеты, заводы,фабрики, пароходы) а мне хотя бы только кусочек от этой сладкой жизни...".
Ведь прошло всего тридцать лет, как ВСЕ они стали НУВОРИШАМИ ( нувориш- внезапно и сказочно разбогатевший человек).
И все помнят что тридцать лет назад, они были детьми ПРОСТЫХ чабанов и работников совхоза.
Никто же из их родственников, в течении нескольких столетии не складывал под подушку доллар к доллару. Все хотят рискнуть ОДИН раз и сразу на всю ЖИЗНЬ разбогатеть. Ведь идеология правящего режима власти, перестала или в силу каких то других причин, не хочет пропагандировать честный и добросовестный ТРУД простых людей.
Вот эта вот, кажущая, хрупкая, но такая манящая возможность внезапно и без ПОСЛЕДСТВИЙ разбогатеть и есть ГЛАВНЫЙ мотиватор коррупции.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23324
Re: "Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год...
Отправлено: 17.11.21 - 13:34
Цитата:
Ну и пусть стоит страна, на Карачках. Мне то - что? Мне богатеть - надо...
alex_60:
а тут страну коррупция на коленки поставила, или как уточнили,на карачки,
а тут страну коррупция на коленки поставила, или как уточнили,на карачки,
Ну и пусть стоит страна, на Карачках. Мне то - что? Мне богатеть - надо...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2232
Re: "Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год...
Отправлено: 17.11.21 - 13:45
Цитата:
Стоят раком, то есть на коленях; на карачках сидят - так вроде.
drakon:
стоит страна, на Карачках.
стоит страна, на Карачках.
Стоят раком, то есть на коленях; на карачках сидят - так вроде.
"Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год те же преступления" - глава Антикора
Отправлено: 17.11.21 - 13:59
Цитата:
стоят или ползают.
в качестве опоры обе руки и обе ногию
так словари определяют это слово.
[Исправлено: alex_60, 17.11.2021 - 14:07]
ACROS:
на карачках сидят - так вроде.
на карачках сидят - так вроде.
стоят или ползают.
в качестве опоры обе руки и обе ногию
так словари определяют это слово.
[Исправлено: alex_60, 17.11.2021 - 14:07]
"Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год те же преступления" - глава Антикора
Отправлено: 17.11.21 - 13:59
Цитата:
да куда уж больше то..
[Исправлено: alex_60, 17.11.2021 - 14:01]
drakon:
Мне богатеть - надо..
Мне богатеть - надо..
да куда уж больше то..
[Исправлено: alex_60, 17.11.2021 - 14:01]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 367
Re: "Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год...
Отправлено: 18.11.21 - 06:54
Есть богатые люди, могущие ответить за каждый свой доллар или динар. А есть дети простых рабочих, построивших коттеджи с отоплением 38 батарей отопления. С них и надо начинать проверки! Что, где, и откуда?
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