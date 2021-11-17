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≡ "Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год те же преступления" - глава Антикора
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42867
"Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год те же преступления" - глава Антикора
Отправлено: 17.11.21 - 09:34
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Председатель Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов заявил, что борьба со взяточничеством в Казахстане напоминает коррупционную яму, так как на место одного задержанного коррупционера приходит другой, с еще более изощренной схемой.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14253
Re: "Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год...
Отправлено: 17.11.21 - 09:34
#1
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//на место коррупционера приходит другой коррупционер, продолжает работать по той же схеме или более изощренно, или придумывает новые схемы"//

а в это время на самом верху говорят об удаленке для родителей,
о наказании семейных дебоширов.
а тут страну коррупция на коленки поставила,
или как уточнили,на карачки,
и поднимать ее особенного рвения не видно.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2232
Re: "Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год...
Отправлено: 17.11.21 - 10:56
#2
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Цитата://сделать акцент на системное выявление и устранение причин, а не последствий.//

Я и без акцента знаю: "....ПРОЗРАЧНОСТЬ во всём и РАВНООТВЕТСТВЕННОСТЬ всех и вся перед законом..."
Например: 1)выделили по тендеру, условно, 2 миллиарда тенге на ремонт дороги: - антикор или рев.комиссия проследила, вплоть до каждой счёт-фактуре: где, когда, по какой цене что покупалось.2) Бюджет ФК "Тобол" - куда, кому и для чего выделялись деньги.3) субсидии - кому, для чего и так далее. И всё это делается невзирая на ранги и положения проверяемых.
Ну и самое главное для антикора - решить психологически-мотивационный фактор - все же смотрят наверх: сельские чиновники на районных; районные на областных; областные на республику; те на небо. Смотря наверх, они же ВСЕ задают вопрос: " ..почему им можно ВСЁ ,( дворцы, газеты, заводы,фабрики, пароходы) а мне хотя бы только кусочек от этой сладкой жизни...".
Ведь прошло всего тридцать лет, как ВСЕ они стали НУВОРИШАМИ ( нувориш- внезапно и сказочно разбогатевший человек).
И все помнят что тридцать лет назад, они были детьми ПРОСТЫХ чабанов и работников совхоза.
Никто же из их родственников, в течении нескольких столетии не складывал под подушку доллар к доллару. Все хотят рискнуть ОДИН раз и сразу на всю ЖИЗНЬ разбогатеть. Ведь идеология правящего режима власти, перестала или в силу каких то других причин, не хочет пропагандировать честный и добросовестный ТРУД простых людей.
Вот эта вот, кажущая, хрупкая, но такая манящая возможность внезапно и без ПОСЛЕДСТВИЙ разбогатеть и есть ГЛАВНЫЙ мотиватор коррупции.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23324
Re: "Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год...
Отправлено: 17.11.21 - 13:34
#3
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Цитата:
alex_60:
а тут страну коррупция на коленки поставила, или как уточнили,на карачки,

Ну и пусть стоит страна, на Карачках. Мне то - что? Мне богатеть - надо... 8-) :-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2232
Re: "Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год...
Отправлено: 17.11.21 - 13:45
#4
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Цитата:
drakon:
стоит страна, на Карачках.


Стоят раком, то есть на коленях; на карачках сидят - так вроде.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14253
"Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год те же преступления" - глава Антикора
Отправлено: 17.11.21 - 13:59
#5
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Цитата:
ACROS:
на карачках сидят - так вроде.


стоят или ползают.
в качестве опоры обе руки и обе ногию
так словари определяют это слово.

[Исправлено: alex_60, 17.11.2021 - 14:07]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14253
"Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год те же преступления" - глава Антикора
Отправлено: 17.11.21 - 13:59
#6
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Цитата:
drakon:
Мне богатеть - надо..


да куда уж больше то..

[Исправлено: alex_60, 17.11.2021 - 14:01]
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
367
Re: "Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год...
Отправлено: 18.11.21 - 06:54
#7
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Есть богатые люди, могущие ответить за каждый свой доллар или динар. А есть дети простых рабочих, построивших коттеджи с отоплением 38 батарей отопления. С них и надо начинать проверки! Что, где, и откуда?
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