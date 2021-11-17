Re: "Ситуация напоминает коррупционную яму, из года в год...

Отправлено: - 10:56

Цитата://сделать акцент на системное выявление и устранение причин, а не последствий.//



Я и без акцента знаю: "....ПРОЗРАЧНОСТЬ во всём и РАВНООТВЕТСТВЕННОСТЬ всех и вся перед законом..."

Например: 1)выделили по тендеру, условно, 2 миллиарда тенге на ремонт дороги: - антикор или рев.комиссия проследила, вплоть до каждой счёт-фактуре: где, когда, по какой цене что покупалось.2) Бюджет ФК "Тобол" - куда, кому и для чего выделялись деньги.3) субсидии - кому, для чего и так далее. И всё это делается невзирая на ранги и положения проверяемых.

Ну и самое главное для антикора - решить психологически-мотивационный фактор - все же смотрят наверх: сельские чиновники на районных; районные на областных; областные на республику; те на небо. Смотря наверх, они же ВСЕ задают вопрос: " ..почему им можно ВСЁ ,( дворцы, газеты, заводы,фабрики, пароходы) а мне хотя бы только кусочек от этой сладкой жизни...".

Ведь прошло всего тридцать лет, как ВСЕ они стали НУВОРИШАМИ ( нувориш- внезапно и сказочно разбогатевший человек).

И все помнят что тридцать лет назад, они были детьми ПРОСТЫХ чабанов и работников совхоза.

Никто же из их родственников, в течении нескольких столетии не складывал под подушку доллар к доллару. Все хотят рискнуть ОДИН раз и сразу на всю ЖИЗНЬ разбогатеть. Ведь идеология правящего режима власти, перестала или в силу каких то других причин, не хочет пропагандировать честный и добросовестный ТРУД простых людей.

Вот эта вот, кажущая, хрупкая, но такая манящая возможность внезапно и без ПОСЛЕДСТВИЙ разбогатеть и есть ГЛАВНЫЙ мотиватор коррупции.