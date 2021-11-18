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≡ Погода в Костанайской области: по ночам усиление мороза, местами метель
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42867
Погода в Костанайской области: по ночам усиление мороза, местами метель
Отправлено: 18.11.21 - 06:38
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В четверг на востоке и юго-востоке области ожидается снег, низовая метель, туман. В пятницу на северо-западе области прогнозируется небольшой снег, метель. А в субботу на севере области пройдет небольшой снег, ожидается метель.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
367
Погода в Костанайской области: по ночам усиление мороза, местами метель
Отправлено: 18.11.21 - 06:38
#1
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Смотрю на фото, и удивляюсь. Неужели там живут люди? Один даже имеет летний душ! С баком на крыше! Неужели богач наш засветился?

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 18.11.2021 - 07:04]
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