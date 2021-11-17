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≡ "Вливаем в футбол огромные средства, чтобы опозориться" - депутат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42867
"Вливаем в футбол огромные средства, чтобы опозориться" - депутат
Отправлено: 17.11.21 - 14:05
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Депутат Мажилиса Казыбек Иса выступил против госфинансирования футбола после разгромного поражения сборной Казахстана от Франции в матче отбора на ЧМ-2022. Он также упомянул академию "Оле Бразил", в которую за государственный счет ездили учиться футболу в Бразилию 78 казахстанских ребят. По его словам, никто из прошедших обучение сейчас не играет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14253
Re: "Вливаем в футбол огромные средства, чтобы...
Отправлено: 17.11.21 - 14:05
#1
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//Депутат Мажилиса Казыбек Иса выступил против госфинансирования футбола//

он что ,проснулся только что.
решил пропиариться?
еще два дня назад
Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола
Азамат Айтхожин сообщил о решении организации отказаться от государственного финансирования.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2232
"Вливаем в футбол огромные средства, чтобы опозориться" - депутат
Отправлено: 17.11.21 - 14:18
#2
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Цитата:
alex_60:
он что


Его задело то что: ген.сек сказал что взяли всего лишь 200 000 000 тенге, а депутат утверждает что взяли много: - 71 000 000 000 +111 000 000 000 деньги областных акиматов + деньги от спонсоров + деньги УЭФА + деньги Самрук Казына + и так далее = в общем БЕЗДОННАЯ бочка. И на выходе 8-0, и в мировом рейтинге далеко, в жопе у киргизов.

[Исправлено: ACROS, 17.11.2021 - 14:19]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
521
Re: "Вливаем в футбол огромные средства, чтобы...
Отправлено: 17.11.21 - 14:54
#3
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Цитата:
Депутат Мажилиса Казыбек Иса выступил против госфинансирования футбола

Источник:


Этот депутат как двуликий Янус. А если бы победили со счётом 8-0 то этот Янус пел бы дифирамбы сборной по футболу.Так же и в РФ..как победа так оды поют а как проиграли национальной команде Хорватии в матче заключительного десятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 так как и у нас нападки на футболистов.Ну не наше это в футбол играть ..не наше!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23324
"Вливаем в футбол огромные средства, чтобы опозориться" - депутат
Отправлено: 17.11.21 - 15:05
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
.Ну не наше это в футбол играть ..не наше!

Ваше - в кости, играть... :lol: :-o
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11152
Re: "Вливаем в футбол огромные средства, чтобы...
Отправлено: 17.11.21 - 15:05
#5
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Цитата:
Депутат от имени фракции "Акжол"

Странно, популист и при этом не коммунист даже
Фантастика
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1648
Re: "Вливаем в футбол огромные средства, чтобы...
Отправлено: 17.11.21 - 16:02
#6
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За такие бабки можно было половину Бразилии натурализовать.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
80
Re: "Вливаем в футбол огромные средства, чтобы...
Отправлено: 17.11.21 - 16:55
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Так же и в РФ..как по

Ну вы же и нашли с кем сравнить! Да у них в Рязани зимой снег не чистят! (Из проверенных достоверных источников). А в Златоусте, трава- по пояс. И как они после этого сммеют ещё в футбол играть!
Срамота!
Цитата:
abaika95:
Странно, популист и при этом не коммунист даже Фантастика

Все просто.
Сбой в программе! А пока искали бумажную методичку, он тут наплел отсебятины.
Менеджера медленно искавшего методичку, уже наказали.
Вот тебе пример и опыт на будущее. Всегда имей под клешней запасную.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
367
Re: "Вливаем в футбол огромные средства, чтобы...
Отправлено: 18.11.21 - 03:35
#8
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Дон все знает про методички! Он сам живет с раннего детства! В дедово наследство использует! Разве не так?
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