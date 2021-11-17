"Вливаем в футбол огромные средства, чтобы опозориться" - депутат
Отправлено: 17.11.21 - 14:05
Депутат Мажилиса Казыбек Иса выступил против госфинансирования футбола после разгромного поражения сборной Казахстана от Франции в матче отбора на ЧМ-2022. Он также упомянул академию "Оле Бразил", в которую за государственный счет ездили учиться футболу в Бразилию 78 казахстанских ребят. По его словам, никто из прошедших обучение сейчас не играет. Читать новость
//Депутат Мажилиса Казыбек Иса выступил против госфинансирования футбола//
он что ,проснулся только что. решил пропиариться? еще два дня назад Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин сообщил о решении организации отказаться от государственного финансирования.
Его задело то что: ген.сек сказал что взяли всего лишь 200 000 000 тенге, а депутат утверждает что взяли много: - 71 000 000 000 +111 000 000 000 деньги областных акиматов + деньги от спонсоров + деньги УЭФА + деньги Самрук Казына + и так далее = в общем БЕЗДОННАЯ бочка. И на выходе 8-0, и в мировом рейтинге далеко, в жопе у киргизов.
Этот депутат как двуликий Янус. А если бы победили со счётом 8-0 то этот Янус пел бы дифирамбы сборной по футболу.Так же и в РФ..как победа так оды поют а как проиграли национальной команде Хорватии в матче заключительного десятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 так как и у нас нападки на футболистов.Ну не наше это в футбол играть ..не наше!
Ну вы же и нашли с кем сравнить! Да у них в Рязани зимой снег не чистят! (Из проверенных достоверных источников). А в Златоусте, трава- по пояс. И как они после этого сммеют ещё в футбол играть! Срамота! Цитата:
abaika95: Странно, популист и при этом не коммунист даже Фантастика
Все просто. Сбой в программе! А пока искали бумажную методичку, он тут наплел отсебятины. Менеджера медленно искавшего методичку, уже наказали. Вот тебе пример и опыт на будущее. Всегда имей под клешней запасную.
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