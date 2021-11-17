Отправлено: - 16:55

ПолиграфЪ Боярышников:

Так же и в РФ..как по

abaika95:

Странно, популист и при этом не коммунист даже Фантастика

Цитата:Ну вы же и нашли с кем сравнить! Да у них в Рязани зимой снег не чистят! (Из проверенных достоверных источников). А в Златоусте, трава- по пояс. И как они после этого сммеют ещё в футбол играть!Срамота!Цитата:Все просто.Сбой в программе! А пока искали бумажную методичку, он тут наплел отсебятины.Менеджера медленно искавшего методичку, уже наказали.Вот тебе пример и опыт на будущее. Всегда имей под клешней запасную.