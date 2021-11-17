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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 105 из 105«1...103104105
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14082
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 23:18
#1561
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Цитата:
Don Julio:
спросите у него за тотйоту фортунер и его завиральные идеи модернизации энергоснабжения.

Откуда такие подробности?
Цитата:
Don Julio:
А мне говорили что он дубаком в СИЗО, зэкам проверки проводил на предмет проноса. А потом удачно подженился и удачно и выгодно продав падчериц талибанским шейхам в Пакистан. Но за точность не ручаюсь.

ФСБ инфой снабжает? 8-) :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8147
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 00:13
#1562
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Цитата:
abaika95:
А что россияне научились?


:lol:
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5489
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 00:35
#1563
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5489
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 00:36
#1564
Комментарий проходит проверку.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8147
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 00:39
#1565
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Цитата:
abaika95:
Странно кто же до сих пор рейды проводит? И ролики выставляет?

Цитата:
abaika95:
Шовинисты

А должны гос. структуры. Каждый должен заниматься своим делом. ;-) И если государство этого не делает, значит есть на то причины. Инициатива бывает наказуема. Как с Куатом и вышло. :-P Есть недовольство, подавай заявление в соответствущие органы власти. ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8147
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 00:46
#1566
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Цитата:
abaika95:
Ну живите вы тихо,мирно,вон финны не ищут себе величия, вон Канада тихая мирная страна А уровень жизни в десятки раз выше чем в "великой" России Может не там величие ищите?))

Ну а что с КЗ не так, живут тихо мирно, как фины, Канада, а уровень ниже чем в РФ? :lol:
ПС - подсказать ссылку про уровень жизни в США? ;-) Вам там Рязань и Вятки раем покажутся. :lol: :-P
Подсказка :-P

[Исправлено: elektron, 17.11.2021 - 20:16]
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
360
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 02:42
#1567
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Поганная привычка тутошных рашкинских форумчан. На прямые вопросы насчет путинского рая не отвечать. Восхвалять то, где сам рашкинец не захотелся оказаться, даже в кошмарном сне! Живя тут в Казахии на всем готовом! Еще все поголовно они стукачи, и не брезгуют этим средством форумного спора. Эти ничтожные человечки упомянули тут мое место работы- зону. А что на зоне делают со стукачами? Давайте выявим стукачей на форуме, и навсегда заботимся от них!
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
360
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 02:49
#1568
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Цитата:
elektron:
ну прямо удивил чужестранец! А что в Рашке вообще существует какой то уровень жизни? Они же живут в заброшках на всем, что можно украсть или раздербанить! По вашей вине между прочим. Как празднуете день 9 мая? У Дракоши спрашивал, молчит !
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
360
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 02:58
#1569
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Цитата:
maxsaf:

ФСБ его содержит с раннего детства. Вот и пыщет злобой, что жизнь проходит в пустую, а ничего и не получилось! Талдычет все время о каком то Пакистане, а там талибы живут, и каждое слово этого негодяя на учет берут.

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 18.11.2021 - 03:16]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14082
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 03:04
#1570
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Эти ничтожные человечки упомянули тут мое место работы- зону. А что на зоне делают со стукачами?

Не пойму, вы там работали или срок мотали? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14082
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 03:05
#1571
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Живя тут в Казахии на всем готовом!

Это фраза дня, однозначно :-)
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
360
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 03:14
#1572
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Цитата:
maxsaf:

Служил в Долинке по воинской специальности, звание подполковник ни о чем не говорит? Про Карлаг читали? Про мирный советскмй атом читали?
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5489
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 03:17
#1573
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14082
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 03:18
#1574
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Служил в Долинке по воинской специальности, звание подполковник ни о чем не говорит? Про Карлаг читали? Про мирный советскмй атом читали?

Ну тогда завязывайте с жаргоном, офицеру не к лицу) тут стукачей нет, есть форумчане с активной гражданской позицией ;-)
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