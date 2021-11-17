Don Julio: спросите у него за тотйоту фортунер и его завиральные идеи модернизации энергоснабжения.
Откуда такие подробности? Цитата:
Don Julio: А мне говорили что он дубаком в СИЗО, зэкам проверки проводил на предмет проноса. А потом удачно подженился и удачно и выгодно продав падчериц талибанским шейхам в Пакистан. Но за точность не ручаюсь.
abaika95: Странно кто же до сих пор рейды проводит? И ролики выставляет?
Цитата:
abaika95: Шовинисты
А должны гос. структуры. Каждый должен заниматься своим делом. И если государство этого не делает, значит есть на то причины. Инициатива бывает наказуема. Как с Куатом и вышло. Есть недовольство, подавай заявление в соответствущие органы власти.
Поганная привычка тутошных рашкинских форумчан. На прямые вопросы насчет путинского рая не отвечать. Восхвалять то, где сам рашкинец не захотелся оказаться, даже в кошмарном сне! Живя тут в Казахии на всем готовом! Еще все поголовно они стукачи, и не брезгуют этим средством форумного спора. Эти ничтожные человечки упомянули тут мое место работы- зону. А что на зоне делают со стукачами? Давайте выявим стукачей на форуме, и навсегда заботимся от них!
ну прямо удивил чужестранец! А что в Рашке вообще существует какой то уровень жизни? Они же живут в заброшках на всем, что можно украсть или раздербанить! По вашей вине между прочим. Как празднуете день 9 мая? У Дракоши спрашивал, молчит !
ФСБ его содержит с раннего детства. Вот и пыщет злобой, что жизнь проходит в пустую, а ничего и не получилось! Талдычет все время о каком то Пакистане, а там талибы живут, и каждое слово этого негодяя на учет берут.
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