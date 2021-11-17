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≡ Казахстанские авиакомпании смогут без ограничений летать в США
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42866
Казахстанские авиакомпании смогут без ограничений летать в США
Отправлено: 17.11.21 - 16:43
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Мажилис одобрил законопроект о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и США о воздушном сообщении. Документ передали на рассмотрение в сенат. Это первое в истории Казахстана соглашение, которое соответствует принципам режима "открытого неба".
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
751
Re: Казахстанские авиакомпании смогут без ограничений летать в...
Отправлено: 17.11.21 - 16:43
#1
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А почему через Москву лететь в Нью-Йорк в 2 раза дешевле? При чём это Аэрофлотом,а ни какой-нибудь помойкой.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
360
Казахстанские авиакомпании смогут без ограничений летать в США
Отправлено: 18.11.21 - 03:05
#2
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Сам задает вопросы, и сам на них и отвечает! Чудеса да и только! Японский робот, поганно только, что присвоил мусульманское имя!

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 18.11.2021 - 03:07]
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