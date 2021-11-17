Отправлено: - 00:39

abaika95:

Странно кто же до сих пор рейды проводит? И ролики выставляет?

abaika95:

Шовинисты

Цитата:Цитата:А должны гос. структуры. Каждый должен заниматься своим делом.И если государство этого не делает, значит есть на то причины. Инициатива бывает наказуема. Как с Куатом и вышло.Есть недовольство, подавай заявление в соответствущие органы власти.