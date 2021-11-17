Отправлено: - 21:22

abaika95:

Так-то уже в т 72 башня уже была необитаема Экипаж в корпусе находится

abaika95:

у американцев и шаттл спёрли)) И сделали буран))

abaika95:

Ты отрицаешь что Россия это большой Узбекистан?

abaika95:кричит что США и НАТО ей враги а на деле сама же врагу тайно продает калаши?

abaika95:

Как говорит один убитый украинский журналист-Родина тебя всегда бросит сынок

[Исправлено: serg kost, 17.11.2021 - 21:27]

Цитата:Ври, да не завирайся!Но куда тебе, кнопочному, это знать...Цитата:Откуда такие "грамотеи" на мою голову?!Из дюймовой системы размеров в метрическую?! Проще с нуля разработать, чем таким геморроем заниматься. По этой схеме у амеров и с РД-180 ничего не вышло.Сделали намного больше размером и беспилотный? Так это Брежнев захотел больше, чем у амеров. А насчёт беспилотности конструктору идея в голову пришла, когда он смотрел выступления школьников авиамоделистов.Цитата:У Узбекистана есть АЭС, ВПК, ледоколы, космос? От Узбекистана зависит отопление Европы зимой, или снабжение арабов хлебом? А может, Узбекистан прикрывает Казахстан своим зонтиком ПВО? Или Узбекистан уже член ВовБеза ООН?Цитата:Калаши в США и сами делают по болгарской лицензии. Которую СССР подарил болгарам...Закупали патроны, пока в Вашингтоне это не запретили своим фирмам-импортёрам.Сейчас продают в основном обогащённый уран для АЭС (который в США не производится) примерно на 700 млн долларов.Цитата:Это тот Бабченко, который сначала всеми силами вредил России, а потом сбежал с Родины на Украину, где и был убит этими украинцами? Предатель о Родине рассуждает?