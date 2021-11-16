Отправлено: - 09:54

Don Julio:

сколько токалок?

[Исправлено: ACROS, 17.11.2021 - 09:56]

Цитата:Как писал К.Маркс ( настоящий, а не наш, форумный,эрзацный) в письме своей дочери Эжен: "...ничто, человеческое мне не чуждо...". Кстати: почти все основоположники Марксизма-Ленинизма переболели и причём неоднократно, венерическими болезнями и подозреваю что от этого они и скончались.