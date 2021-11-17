abaika95: у американцев и шаттл спёрли)) И сделали буран))
Откуда такие "грамотеи" на мою голову?! Из дюймовой системы размеров в метрическую?! Проще с нуля разработать, чем таким геморроем заниматься. По этой схеме у амеров и с РД-180 ничего не вышло. Сделали намного больше размером и беспилотный? Так это Брежнев захотел больше, чем у амеров. А насчёт беспилотности конструктору идея в голову пришла, когда он смотрел выступления школьников авиамоделистов.Цитата:
abaika95: Ты отрицаешь что Россия это большой Узбекистан?
У Узбекистана есть АЭС, ВПК, ледоколы, космос? От Узбекистана зависит отопление Европы зимой, или снабжение арабов хлебом? А может, Узбекистан прикрывает Казахстан своим зонтиком ПВО? Или Узбекистан уже член ВовБеза ООН? Цитата:
abaika95:кричит что США и НАТО ей враги а на деле сама же врагу тайно продает калаши?
Калаши в США и сами делают по болгарской лицензии. Которую СССР подарил болгарам... Закупали патроны, пока в Вашингтоне это не запретили своим фирмам-импортёрам. Сейчас продают в основном обогащённый уран для АЭС (который в США не производится) примерно на 700 млн долларов.Цитата:
abaika95: Как говорит один убитый украинский журналист-Родина тебя всегда бросит сынок
Это тот Бабченко, который сначала всеми силами вредил России, а потом сбежал с Родины на Украину, где и был убит этими украинцами? Предатель о Родине рассуждает?
При этом F 22 и F 35 собрали около 800 штук, большинство из них прошли испытания боевыми миссиями. --- Ну а что мы не пишем, что тот же F-22 уже сняли с вооружения?! Ибо бьются на нём американцы.И союзникам своим продают только F-35. Дедушка, ты уж если начинаешь молиться на своего американского божка, то лоб себе не расшиби!
Никак не пойму этих местных русскоязычных рашкинцев! Какая разница возле какого самолета летчику пьянным валяться в ангаре? Уже какое поколение рашкинских летунов благополучно сьедает свою пайку только за свое местоприбывание! Не могу представить себе комбайнеров и трактористов, которые не убирают хлеб, и не пашущих поля. У них даже рашкинский министр обороны, некий чукча, забыл его фамилию, нацепил себе медаль за участие в переписи населения. Понимаю его, отловить призывников на сезон непростая задача!
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