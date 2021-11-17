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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14078
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 21:21
#1546
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Цитата:
abaika95:
На каком задании?)) Приехать попахать в поле и свинарники построить?))

Ну да, такое было задание. Понастроить всякого разного, не только свинарники ;-) и много полей вспахать и засеять :lol:

Цитата:
abaika95:
Россия всеми силами сейчас гадит местным русским))

Чём например? Полками с российской продукцией? :lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
572
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 21:22
#1547
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Цитата:
abaika95:
Так-то уже в т 72 башня уже была необитаема Экипаж в корпусе находится

Ври, да не завирайся! командир танка – в башне справа от пушки; механик-водитель – в носовой части корпуса по продольной оси; наводчик орудия – в башне слева от пушки. Но куда тебе, кнопочному, это знать...Цитата:
abaika95:
у американцев и шаттл спёрли)) И сделали буран))

Откуда такие "грамотеи" на мою голову?!
Из дюймовой системы размеров в метрическую?! Проще с нуля разработать, чем таким геморроем заниматься. По этой схеме у амеров и с РД-180 ничего не вышло.
Сделали намного больше размером и беспилотный? Так это Брежнев захотел больше, чем у амеров. А насчёт беспилотности конструктору идея в голову пришла, когда он смотрел выступления школьников авиамоделистов.Цитата:
abaika95:
Ты отрицаешь что Россия это большой Узбекистан?

У Узбекистана есть АЭС, ВПК, ледоколы, космос? От Узбекистана зависит отопление Европы зимой, или снабжение арабов хлебом? А может, Узбекистан прикрывает Казахстан своим зонтиком ПВО? Или Узбекистан уже член ВовБеза ООН?
Цитата:
abaika95:кричит что США и НАТО ей враги а на деле сама же врагу тайно продает калаши?

Калаши в США и сами делают по болгарской лицензии. Которую СССР подарил болгарам...
Закупали патроны, пока в Вашингтоне это не запретили своим фирмам-импортёрам.
Сейчас продают в основном обогащённый уран для АЭС (который в США не производится) примерно на 700 млн долларов.Цитата:
abaika95:
Как говорит один убитый украинский журналист-Родина тебя всегда бросит сынок

Это тот Бабченко, который сначала всеми силами вредил России, а потом сбежал с Родины на Украину, где и был убит этими украинцами? Предатель о Родине рассуждает?

[Исправлено: serg kost, 17.11.2021 - 21:27]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
572
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 21:30
#1548
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Утренний поезд в Японии. 1964 год.
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§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
572
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 21:31
#1549
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В ночном клубе Бейрута. Ливан. 1966 год.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
665
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 21:32
#1550
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Цитата:
Kairat stayer:

При этом F 22 и F 35 собрали около 800 штук, большинство из них прошли испытания боевыми миссиями.
---
Ну а что мы не пишем, что тот же F-22 уже сняли с вооружения?! Ибо бьются на нём американцы.И союзникам своим продают только F-35. Дедушка, ты уж если начинаешь молиться на своего американского божка, то лоб себе не расшиби!
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
572
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 21:43
#1551
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И полетное задание на F-35 могут заложить в систему самолёта только американцы.
То есть, союзники, имея это чудо, не могут полностью им управлять...
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