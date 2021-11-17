Отправлено: - 20:20

111:

Я бы все таки проучил наших чинуш..

Don Julio:

Это! Это сильно! Свежо! Меня же почти убедили, что казахи от Чингисхана получились, также как русские от гребцов викингов-русов.

Don Julio:

От различных-степных-союзов... Ты сломал мне картину мира, паршивец вы этакий! Все, не могу!

serg kost:

С необитаемой башней? С экипажем в бронекапсуле? Ври, да не завирайся

serg kost:

А в какой служил, диванный воин?

serg kost:

То есть, ты отрицаешь, что гитлеровцы убивали всех мужчин и подростков деревни за одного убитого рядом с деревней немца?

serg kost:

Ты утверждаешь, что школьники России на международных олимпиадах по физике, химии, кибернетике хуже школьников Германии, Франции и Англии?

Цитата:Да только Россия хочет проучить наших русских зачем-то))Цитата:Русские может даже от рыб получились но казахи не от Чингисхана))Цитата:Не моги, паршивец ты эдакийЛучше историю учи страны и народа с которым рядом живёшь чтобы глупо не выглядитьЦитата:А что Армата в этом плане революционная?))Так-то уже в т 72 башня уже была необитаемаЭкипаж в корпусе находитсяНо куда тебе кнопочному знать то это))Только чесать и могишь)Цитата:В румынской Цитата:Эх какой глупый прием))Ладно кесарю кесарево,а балбесу балбесово)Тоесть ты отрицаешь что был красный террор?Цитата:Ты отрицаешь что российские универы и образование одно из самых плохих в мире ?