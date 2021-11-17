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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2320
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 19:54
#1531
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Цитата:
Kairat stayer:
В странах ОДКБ истребителей 5 поколения даже нет, пока если не ошибаюсь, вроде один как опытный образец.


На днях, точнее 12 ноября 2021 года отмечали, что РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе информировал о продолжающихся испытаниях первого серийного Су-57, переданного в ВКС осенью 2020 года. Согласно планам, до конца текущего года в войска РФ поступят 4, а к концу 2024 года будет передано 22 истребителя Су-57, к 2028 году их число в войсках достигнет 76 машин.

Подробнее здесь:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14078
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 19:54
#1532
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Цитата:
abaika95:
Сделай на казахском сайте комментарии только на гос языке,сразу истерика начнется))

Ну сделай. За всех не скажу - но мне лично ваще пофиг 8-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23322
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 20:07
#1533
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Цитата:
maxsaf:
но мне лично ваще пофиг 8-)

А мне также... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11152
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 20:13
#1534
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Цитата:
drakon:
Ну был, был.

Серёга враль ты где?
Вон даже немецкий дракон знает что ту 144 спёрли с Конкорда а ты "умник" не знаешь))
Цитата:
111:
И много много других, включая и обитателей его квартиры..

Их язык он и так знает))
Родной же))
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
572
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 20:14
#1535
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Цитата:
Kairat stayer:
в публикации китайского портала Global Times нет ни одного слова о российском Су-57

Китайцы уже научились делать двигатели для истребителей?
Вот когда научатся делать с ресурсом хотя бы для небольшой войнушки, а не в несколько десятков часов работы, тогда пусть и поговорят...
Цитата:
Kairat stayer: США истребителей 5 поколения произвели около 800 штук.

Ну набери в интернете: критические ошибки программного обеспечения самолета F 35.
Исправят одну ошибку, вылезет несколько новых. И радар отключается, и безопасность пилотов под угрозой и прочее.
А также аэродромное обслуживание между вылетами занимает сутки. Сверхзвук на крейсерской скорости отсутствует (что обязательно для 5 поколения). Только на 2-3 минуты на форсаже (больше нельзя, начинает сыпаться покрытие фюзеляжа, уменьшающее заметность).
И на закуску:
Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor потерпел поражение в поединке с французским истребителем четвертого поколения Rafale. И это от Рафаля, который полностью сливает Су-35!
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
572
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 20:20
#1536
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Цитата:
Kairat stayer:
США уже разработало 6 поколения

6 поколение это беспилотность, способность работать "роем" (то есть, самолеты-беспилотники сами распределяют цели, и поражают каждый свою) сверхзвук на обычной крейсерской скорости и малозаметность.
Может быть и пилотируемая машина того же класса, руководящая стаей беспилотников 6 поколения.
Отсутствие любого показателя лишает звания 6 поколения.
Су-75 всем параметрам уже практически соответствует.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11152
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 20:20
#1537
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Цитата:
111:
Я бы все таки проучил наших чинуш..

Да только Россия хочет проучить наших русских зачем-то))
Цитата:
Don Julio:
Это! Это сильно! Свежо! Меня же почти убедили, что казахи от Чингисхана получились, также как русские от гребцов викингов-русов.

Русские может даже от рыб получились но казахи не от Чингисхана))
Цитата:
Don Julio:
От различных-степных-союзов... Ты сломал мне картину мира, паршивец вы этакий! Все, не могу!

Не моги, паршивец ты эдакий
Лучше историю учи страны и народа с которым рядом живёшь чтобы глупо не выглядить
Цитата:
serg kost:
С необитаемой башней? С экипажем в бронекапсуле? Ври, да не завирайся

А что Армата в этом плане революционная?))
Так-то уже в т 72 башня уже была необитаема
Экипаж в корпусе находится
Но куда тебе кнопочному знать то это))
Только чесать и могишь)Цитата:
serg kost:
А в какой служил, диванный воин?

В румынской Цитата:
serg kost:
То есть, ты отрицаешь, что гитлеровцы убивали всех мужчин и подростков деревни за одного убитого рядом с деревней немца?

Эх какой глупый прием))
Ладно кесарю кесарево,а балбесу балбесово)
Тоесть ты отрицаешь что был красный террор?Цитата:
serg kost:
Ты утверждаешь, что школьники России на международных олимпиадах по физике, химии, кибернетике хуже школьников Германии, Франции и Англии?

Ты отрицаешь что российские универы и образование одно из самых плохих в мире ?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11152
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 20:27
#1538
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Цитата:
serg kost:
Ты утверждаешь, что не сравнивал Россию с Сомали до того, как я сравнил Россию с Казахстаном?

Ты отрицаешь что Россия это большой Узбекистан?
Цитата:
serg kost:
Ты серьезно, или прикидывается?! Ты хоть знаешь, как это организовать производство самолёта? Сколько там смежников и согласований? И как разрешения у ICAO получать?

Нет не знаю
Я в авиастроении не работал а ты получается работал??)
И да чтобы не выглядить тут глупо почитай сначала всю историю разработки ту 144
Как в быстром режиме спёрли вид и внутренности Конкорда
Сляпали свою машину
И чтобы не обвинили в воровстве быстрее запустили ее в полет
За что и поплатились
Ворованная Фанера развалилась в воздухе))Цитата:
serg kost:
Почти готовый самолёт у них типа, стырили, сделали под свой двигатель и авионику, сертифицировали, и запустили...

Наверно для тебя будет шоком узнать что у американцев и шаттл спёрли))
И сделали буран))
В шоках?)
Цитата:
serg kost:
В первую десятку импортеров такой продукции из России, по информации ФТС за январь—сентябрь 2021 года, вошли США (второе место

Тоесть рашка везде кричит что США и́ НАТО ей враги а на деле сама же врагу тайно продает калаши?))/
Цитата:
maxsaf:
Ну логика то проста - кто будет модерировать пост на немецком языке на казахоязычном сайте? А так удалил целиком и нет проблем .

Да никто и не будет пусть висит на немецком языке)) пропустят через Гугл транслейт и если там мат то удалят а на НГ даже этого не могут?)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11152
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 20:30
#1539
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Цитата:
maxsaf:
Меня наверное читают. Это я на днях искал виноватых в том, что потомков целинников бросили на важном задании

На каком задании?))
Приехать попахать в поле и свинарники построить?)) Как говорит один убитый украинский журналист-Родина тебя всегда бросит сынок,особенно если эта родина Россия))) в итоге Россия всеми силами сейчас гадит местным русским)) как на Украине гадит тем русским)))
Вообщем русский мир пока только сам себе гадит и соседям
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2320
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 20:39
#1540
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Цитата:
serg kost:
Су-75 всем параметрам уже практически соответствует.


Рано так утверждать. Пока макет ничему не может соответствовать, ранее отмечал на луну на Орле (космический корабль)хотели полететь, однако не получилось. Долгим будет путь или коротким до серийного производства никто не знает. Два варианта можно прогнозировать. Первый как СУ 57 более 15 лет будут дорабатывать или действительно в 2024 году начнут производство. Ну и отдельные всевозможные испытания прольют свет, посмотрим.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11152
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 20:55
#1541
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Цитата:
abaika95:
Так-то уже в т 72 башня уже была необитаема

Частично
Поэтому необитамоесть башни не Новинка
При размерах этой махины арматы ей и без разницы где экипаж Находится
Последние войны показали что российские танки горят как спички)
А Армата даже нигде не участвовала а уже устарела
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
67
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 20:55
#1542
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Цитата:
111:
Хорошо хоть подсказали как, а то бы током убило

Скрутки так и остались? Или все таки Розетка нормальная там стоит?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11152
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 20:56
#1543
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Цитата:
serg kost:
Китайцы уже научились делать двигатели для истребителей?

А что россияне научились?
Или старые советские наработки используют?))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8141
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 21:16
#1544
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Цитата:
111:
Вот моя ламбада, установка духовки в Рудном.. Хорошо хоть подсказали как, а то бы током убило..

Марик купи клеммник для соединений. А то точно когда нибудь "стрельнет" мало не покажется. Вот так примерно и горит недвижимость. ;-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14078
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 21:18
#1545
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Цитата:
abaika95:
Да никто и не будет пусть висит на немецком языке)) пропустят через Гугл транслейт и если там мат то удалят а на НГ даже этого не могут?)

Ну если тут начнут писать на казлатинице - гугл даже язык определить не сможет правильно :lol:
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