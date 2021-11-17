Отправлено: - 19:54

Kairat stayer:

В странах ОДКБ истребителей 5 поколения даже нет, пока если не ошибаюсь, вроде один как опытный образец.

Цитата:На днях, точнее 12 ноября 2021 года отмечали, что РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе информировал о продолжающихся испытаниях первого серийного Су-57, переданного в ВКС осенью 2020 года. Согласно планам, до конца текущего года в войска РФ поступят 4, а к концу 2024 года будет передано 22 истребителя Су-57, к 2028 году их число в войсках достигнет 76 машин.Подробнее здесь: