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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2320
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 19:54
#1531
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Цитата:
Kairat stayer:
В странах ОДКБ истребителей 5 поколения даже нет, пока если не ошибаюсь, вроде один как опытный образец.


На днях, точнее 12 ноября 2021 года отмечали, что РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе информировал о продолжающихся испытаниях первого серийного Су-57, переданного в ВКС осенью 2020 года. Согласно планам, до конца текущего года в войска РФ поступят 4, а к концу 2024 года будет передано 22 истребителя Су-57, к 2028 году их число в войсках достигнет 76 машин.

Подробнее здесь:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14076
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 19:54
#1532
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Цитата:
abaika95:
Сделай на казахском сайте комментарии только на гос языке,сразу истерика начнется))

Ну сделай. За всех не скажу - но мне лично ваще пофиг 8-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23322
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 20:07
#1533
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Цитата:
maxsaf:
но мне лично ваще пофиг 8-)

А мне также... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11150
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 20:13
#1534
Комментарий проходит проверку.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
568
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 20:14
#1535
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Цитата:
Kairat stayer:
в публикации китайского портала Global Times нет ни одного слова о российском Су-57

Китайцы уже научились делать двигатели для истребителей?
Вот когда научатся делать с ресурсом хотя бы для небольшой войнушки, а не в несколько десятков часов работы, тогда пусть и поговорят...
Цитата:
Kairat stayer: США истребителей 5 поколения произвели около 800 штук.

Ну набери в интернете: критические ошибки программного обеспечения самолета F 35.
Исправят одну ошибку, вылезет несколько новых. И радар отключается, и безопасность пилотов под угрозой и прочее.
А также аэродромное обслуживание между вылетами занимает сутки. Сверхзвук на крейсерской скорости отсутствует (что обязательно для 5 поколения). Только на 2-3 минуты на форсаже (больше нельзя, начинает сыпаться покрытие фюзеляжа, уменьшающее заметность).
И на закуску:
Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor потерпел поражение в поединке с французским истребителем четвертого поколения Rafale. И это от Рафаля, который полностью сливает Су-35!
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
568
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 20:20
#1536
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Цитата:
Kairat stayer:
США уже разработало 6 поколения

6 поколение это беспилотность, способность работать "роем" (то есть, самолеты-беспилотники сами распределяют цели, и поражают каждый свою) сверхзвук на обычной крейсерской скорости и малозаметность.
Может быть и пилотируемая машина того же класса, руководящая стаей беспилотников 6 поколения.
Отсутствие любого показателя лишает звания 6 поколения.
Су-75 всем параметрам уже практически соответствует.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11150
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 20:20
#1537
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11150
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 20:27
#1538
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11150
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 20:30
#1539
Комментарий проходит проверку.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2320
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 20:39
#1540
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Цитата:
serg kost:
Су-75 всем параметрам уже практически соответствует.


Рано так утверждать. Пока макет ничему не может соответствовать, ранее отмечал на луну на Орле (космический корабль)хотели полететь, однако не получилось. Долгим будет путь или коротким до серийного производства никто не знает. Два варианта можно прогнозировать. Первый как СУ 57 более 15 лет будут дорабатывать или действительно в 2024 году начнут производство. Ну и отдельные всевозможные испытания прольют свет, посмотрим.
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