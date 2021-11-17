Отправлено: - 17:21

abaika95:

У Сша с 80ых годов Абрамс точно такой же В Германии леопард В Израиле Меркава Во Франции тоже как-то аналог леопарда

abaika95:

В российской нет

abaika95:

Ты сам уже запутался

abaika95:

На два месяц раньше Конкорда запустили сырую сварованую машину в воздух

[Исправлено: serg kost, 17.11.2021 - 17:54]

Цитата:С необитаемой башней?С экипажем в бронекапсуле?Ври, да не завирайся.Цитата:А в какой служил, диванный воин?Цитата:То есть, ты отрицаешь, что гитлеровцы убивали всех мужчин и подростков деревни за одного убитого рядом с деревней немца?Ты утверждаешь, что школьники России на международных олимпиадах по физике, химии, кибернетике хуже школьников Германии, Франции и Англии?Ты утверждаешь, что не сравнивал Россию с Сомали до того, как я сравнил Россию с Казахстаном?Цитата:Ты серьезно, или прикидывается?!Ты хоть знаешь, как это организовать производство самолёта?Сколько там смежников и согласований?И как разрешения у ICAO получать?А французы типа, такие тормознутые?Почти готовый самолёт у них типа, стырили, сделали под свой двигатель и авионику, сертифицировали, и запустили...Американцы с проданной им документацией на двигатель РД-180 так и не смогли его сами собрать.