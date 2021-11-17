abaika95: Это различные степные союзы в которые входили и племена которые потом сформировали казахский этнос,а ещё узбекский,ногайский,татарский,каракалпакский Не знал?
Это! Это сильно! Свежо! Меня же почти убедили, что казахи от Чингисхана получились, также как русские от гребцов викингов-русов. А здесь, воно чо! От различных-степных-союзов... Ты сломал мне картину мира, паршивец вы этакий! Все, не могу! Пойду приму 300 капель эфирного кумыса...
abaika95: У Сша с 80ых годов Абрамс точно такой же В Германии леопард В Израиле Меркава Во Франции тоже как-то аналог леопарда
С необитаемой башней? С экипажем в бронекапсуле? Ври, да не завирайся.Цитата:
abaika95: В российской нет
А в какой служил, диванный воин?Цитата:
abaika95: Ты сам уже запутался
То есть, ты отрицаешь, что гитлеровцы убивали всех мужчин и подростков деревни за одного убитого рядом с деревней немца? Ты утверждаешь, что школьники России на международных олимпиадах по физике, химии, кибернетике хуже школьников Германии, Франции и Англии? Ты утверждаешь, что не сравнивал Россию с Сомали до того, как я сравнил Россию с Казахстаном? Цитата:
abaika95: На два месяц раньше Конкорда запустили сырую сварованую машину в воздух
Ты серьезно, или прикидывается?! Ты хоть знаешь, как это организовать производство самолёта? Сколько там смежников и согласований? И как разрешения у ICAO получать? А французы типа, такие тормознутые? Почти готовый самолёт у них типа, стырили, сделали под свой двигатель и авионику, сертифицировали, и запустили... Американцы с проданной им документацией на двигатель РД-180 так и не смогли его сами собрать.
Официальная таможенная статистика России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т.д.) в ряд государств блока НАТО. Это следует из открытых данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В первую десятку импортеров такой продукции из России, по информации ФТС за январь—сентябрь 2021 года, вошли США (второе место), Чехия (третье место), Германия, Великобритания, Эстония, Нидерланды (с 7-го по 10-е места).
serg kost: Уже в серии. Сразу несколько в сборке, я фото видел. Про остальное лень разбирать, там многое по другому уже. Да и более мощный двигатель в следующем году принять должны.
В посте за 1462 отмечал, что также нахваливают двигатель второго этапа изделие 30, при этом, до сих пор испытания проводят, в том числе на СУ 57.
За более мощный двигатель в вездесущей Вике отмечено, цитирую дословно: Первый полёт Су-57 с двигателем второго этапа «Изделие 30» состоялся 5 декабря 2017 года. Установка этих двигателей на серийные самолёты планируется в 2023—2025 годах.
Так сразу говорилось, что начнут выпускать со старым двигателем. Испытания, поиск косяков в конструкции. Наверное, поэтому с большой серией не спешили. Ждут нормальный движок, которых будет два на машину.
Kairat stayer: В посте за 1462 отмечал, что также нахваливают двигатель второго этапа изделие 30, при этом, до сих пор испытания проводят, в том числе на СУ 57.
В том году Лента.РУ отмечала, что в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения называются американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но нет ни одного слова о российском Су-57. Китайцы СУ 57 не считают истребителем пятого поколения. При этом F 22 и F 35 собрали около 800 штук, большинство из них прошли испытания боевыми миссиями.
Kairat stayer: Возможно и не спешили, но США уже разработало 6 поколения, испытания проводят.
За шестое поколение пару месяцев тому назад отмечал, цитирую:
Кайрат стайер: Очередной рывок США в производстве высокотехнологичной боевой авиации намечается. На днях в Газете РУ (на данный источник отдельные форумчане часто ссылаются) статью опубликовали «США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают».
Речь идет о программе создания в США истребителей шестого поколения под названием Next Generation Air Dominance (Воздушное превосходство нового поколения, NGAD). В частности, истребители должны быть способны заходить в так называемые районы A2/AD – Anti-Access/Area-Denial (зоны повышенной опасности, в которую войска НАТО не могут проникнуть без неприемлемого для них ущерба даже при превосходящих силах), прорывая любые системы ПВО, уничтожая авиацию и важнейшие цели противника.
В странах ОДКБ истребителей 5 поколения даже нет, пока если не ошибаюсь, вроде один как опытный образец. США истребителей 5 поколения произвели около 800 штук. Они избирательно продают их. Польше, Японии предоставляют, а Турцию из программы производства самолета F-35 исключили за покупки российских ЗРК С-400. Но ранее не предоставляли им ЗРК - Пэтриот и.т.д.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать