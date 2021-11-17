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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5481
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 17:16
#1516
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Цитата:
abaika95:
поставить запрет на передвижение товаров РК по российской территории)))

Я бы все таки проучил наших чинуш..
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D
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
73
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 17:16
#1517
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Цитата:
abaika95:
Это различные степные союзы в которые входили и племена которые потом сформировали казахский этнос,а ещё узбекский,ногайский,татарский,каракалпакский Не знал?

Это!
Это сильно! Свежо!
Меня же почти убедили, что казахи от Чингисхана получились, также как русские от гребцов викингов-русов.
А здесь, воно чо!
От различных-степных-союзов...
Ты сломал мне картину мира, паршивец вы этакий!
Все, не могу!
Пойду приму 300 капель эфирного кумыса...
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
568
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 17:21
#1518
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Цитата:
abaika95:
У Сша с 80ых годов Абрамс точно такой же В Германии леопард В Израиле Меркава Во Франции тоже как-то аналог леопарда

С необитаемой башней?
С экипажем в бронекапсуле?
Ври, да не завирайся.Цитата:
abaika95:
В российской нет

А в какой служил, диванный воин?Цитата:
abaika95:
Ты сам уже запутался

То есть, ты отрицаешь, что гитлеровцы убивали всех мужчин и подростков деревни за одного убитого рядом с деревней немца?
Ты утверждаешь, что школьники России на международных олимпиадах по физике, химии, кибернетике хуже школьников Германии, Франции и Англии?
Ты утверждаешь, что не сравнивал Россию с Сомали до того, как я сравнил Россию с Казахстаном?
Цитата:
abaika95:
На два месяц раньше Конкорда запустили сырую сварованую машину в воздух

Ты серьезно, или прикидывается?!
Ты хоть знаешь, как это организовать производство самолёта?
Сколько там смежников и согласований?
И как разрешения у ICAO получать?
А французы типа, такие тормознутые?
Почти готовый самолёт у них типа, стырили, сделали под свой двигатель и авионику, сертифицировали, и запустили...
Американцы с проданной им документацией на двигатель РД-180 так и не смогли его сами собрать.

[Исправлено: serg kost, 17.11.2021 - 17:54]
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
568
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 17:28
#1519
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Россиянина Котова освободили из рабства в Казахстане.
Казахстан добился победы в суде против Стати.
Вчера на ходовые испытания вышел новый атомный ледокол"Сибирь".
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
568
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 18:10
#1520
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Официальная таможенная статистика России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т.д.) в ряд государств блока НАТО. Это следует из открытых данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В первую десятку импортеров такой продукции из России, по информации ФТС за январь—сентябрь 2021 года, вошли США (второе место), Чехия (третье место), Германия, Великобритания, Эстония, Нидерланды (с 7-го по 10-е места).
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14253
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 18:44
#1521
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Цитата:
111:


ну где ламбада то?
а то ведь убытки сплошные у тебя,
дурдом шоу уже который день не выходит.
танцуй, пока молодой... (из песни)
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5481
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 18:54
#1522
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Цитата:
alex_60:
ну где ламбада то?

Вот моя ламбада, установка духовки в Рудном..
Хорошо хоть подсказали как, а то бы током убило..

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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2320
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 19:07
#1523
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Цитата:
serg kost:
Уже в серии. Сразу несколько в сборке, я фото видел. Про остальное лень разбирать, там многое по другому уже. Да и более мощный двигатель в следующем году принять должны.


В посте за 1462 отмечал, что также нахваливают двигатель второго этапа изделие 30, при этом, до сих пор испытания проводят, в том числе на СУ 57.

За более мощный двигатель в вездесущей Вике отмечено, цитирую дословно: Первый полёт Су-57 с двигателем второго этапа «Изделие 30» состоялся 5 декабря 2017 года. Установка этих двигателей на серийные самолёты планируется в 2023—2025 годах.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
568
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 19:10
#1524
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Так сразу говорилось, что начнут выпускать со старым двигателем.
Испытания, поиск косяков в конструкции.
Наверное, поэтому с большой серией не спешили. Ждут нормальный движок, которых будет два на машину.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2320
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 19:18
#1525
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Цитата:
Kairat stayer:
В посте за 1462 отмечал, что также нахваливают двигатель второго этапа изделие 30, при этом, до сих пор испытания проводят, в том числе на СУ 57.


В том году Лента.РУ отмечала, что в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения называются американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но нет ни одного слова о российском Су-57. Китайцы СУ 57 не считают истребителем пятого поколения. При этом F 22 и F 35 собрали около 800 штук, большинство из них прошли испытания боевыми миссиями.

Подробнее здесь:
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2320
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 19:23
#1526
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Цитата:
serg kost:
Наверное, поэтому с большой серией не спешили. Ждут нормальный движок, которых будет два на машину.


Так, дело в том, что 17 лет прошло с создания макета СУ 57. При этом СУ 75 с одним движком будет. Возможно и не спешили, но США уже разработало 6 поколения, испытания проводят.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5481
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 19:30
#1527
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Все, костанайская духовка установлена на рудненской квартире..

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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2320
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 19:38
#1528
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Цитата:
Kairat stayer:
Возможно и не спешили, но США уже разработало 6 поколения, испытания проводят.


За шестое поколение пару месяцев тому назад отмечал, цитирую:

Кайрат стайер: Очередной рывок США в производстве высокотехнологичной боевой авиации намечается. На днях в Газете РУ (на данный источник отдельные форумчане часто ссылаются) статью опубликовали «США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают».

Речь идет о программе создания в США истребителей шестого поколения под названием Next Generation Air Dominance (Воздушное превосходство нового поколения, NGAD). В частности, истребители должны быть способны заходить в так называемые районы A2/AD – Anti-Access/Area-Denial (зоны повышенной опасности, в которую войска НАТО не могут проникнуть без неприемлемого для них ущерба даже при превосходящих силах), прорывая любые системы ПВО, уничтожая авиацию и важнейшие цели противника.

В странах ОДКБ истребителей 5 поколения даже нет, пока если не ошибаюсь, вроде один как опытный образец. США истребителей 5 поколения произвели около 800 штук. Они избирательно продают их. Польше, Японии предоставляют, а Турцию из программы производства самолета F-35 исключили за покупки российских ЗРК С-400. Но ранее не предоставляли им ЗРК - Пэтриот и.т.д.

Подробнее здесь:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14076
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 19:43
#1529
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Цитата:
abaika95:
Ничего Просто показательный факт Что даже на казахских сайтах нет запрета писать на других языках а на русскоязычном сайте с доменом в Украине-есть)) Просто иронично)))

Ну логика то проста - кто будет модерировать пост на немецком языке на казахоязычном сайте? А так удалил целиком и нет проблем ;-) .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14076
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 19:47
#1530
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Цитата:
abaika95:
Говорит,вот прям так и говорит надо вывести всех русских из Казахстана и поставить запрет на передвижение товаров РК по российской территории)))

Меня наверное читают. Это я на днях искал виноватых в том, что потомков целинников бросили на важном задании. У 112-го тогда еще зоофильный глюк случился, после слова автохтон :lol:
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