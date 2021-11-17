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≡ "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42859
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 00:06
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Путешественник Дамир КУЩЕЕВ приехал в Костанай на велосипеде сегодня, 16 ноября. На брифинге в РСК он отметил, что наша страна не приспособлена для велотуризма, а "картинка в телевизоре и в реальности сильно отличаются друг от друга".
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5480
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 17:53
#30
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Цитата:
Don Julio:
что, вопрос теперь так стоит?

Вопрос стоит так, как он его поставил..
Человек радуется независимости, посвящает этому спонсорские деньги и катается..
Но если чем то недоволен, тогда недоволен Независимостью получается?
Тогда пусть эти спонсорские деньги и тратит на туалеты..
Собирает и тратит..
Пусть внесет свой вклад в нашу независимость..
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5480
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 17:57
#31
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Да и вообще, что у него за соотечественники, что даже не знают нащвания областных центров Казахстана?
Вообще, их учили хоть чему нибудь?
Помню мы по географии знали и города и центры почти во всех странах всего Мира..
А тут получается неучи там , немного южнее нас?
Профайл
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