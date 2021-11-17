Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...

Отправлено: - 17:57

Да и вообще, что у него за соотечественники, что даже не знают нащвания областных центров Казахстана?

Вообще, их учили хоть чему нибудь?

Помню мы по географии знали и города и центры почти во всех странах всего Мира..

А тут получается неучи там , немного южнее нас?