Цитата:
abaika95:
У Сша с 80ых годов Абрамс точно такой же В Германии леопард В Израиле Меркава Во Франции тоже как-то аналог леопарда
С необитаемой башней?
С экипажем в бронекапсуле?
Ври, да не завирайся.Цитата:
abaika95:
В российской нет
А в какой служил, диванные воин?Цитата:
abaika95:
Ты сам уже запутался
То есть, ты отрицаешь, что гитлеровцы убивали всех мужчин и подростков деревни за одного убитого рядом с деревней немца?
Ты утверждаешь, что школьники России на международных олимпиадах по физике, химии, кибернетике хуже школьников Германии, Франции и Англии?
Ты утверждаешь, что не сравнивал Россию с Сомали до того, как я сравнил Россию с Казахстаном?
Цитата:
abaika95:
На два месяц раньше Конкорда запустили сырую сварованую машину в воздух
Ты серьезно, или прикидывается?!
Ты хоть знаешь, как это организовать производство самолёта?
Сколько там смежников и согласований?
И как разрешения у ICAO получать?
А французы типа, такие тормознутые?
Почти готовый самолёт у них типа, стырили, сделали под свой двигатель и авионику, сертифицировали, и запустили...
Американцы с проданной им документацией на двигатель РД-180 так и не смогли его сами собрать.[Исправлено: serg kost, 17.11.2021 - 17:41]