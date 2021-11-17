abaika95: Это различные степные союзы в которые входили и племена которые потом сформировали казахский этнос,а ещё узбекский,ногайский,татарский,каракалпакский Не знал?
Это! Это сильно! Свежо! Меня же почти убедили, что казахи от Чингисхана получились, также как русские от гребцов викингов-русов. А здесь, воно чо! От различных-степных-союзов... Ты сломал мне картину мира, паршивец вы этакий! Все, не могу! Пойду приму 300 капель эфирного кумыса...
abaika95: У Сша с 80ых годов Абрамс точно такой же В Германии леопард В Израиле Меркава Во Франции тоже как-то аналог леопарда
С необитаемой башней? С экипажем в бронекапсуле? Ври, да не завирайся.Цитата:
abaika95: В российской нет
А в какой служил, диванный воин?Цитата:
abaika95: Ты сам уже запутался
То есть, ты отрицаешь, что гитлеровцы убивали всех мужчин и подростков деревни за одного убитого рядом с деревней немца? Ты утверждаешь, что школьники России на международных олимпиадах по физике, химии, кибернетике хуже школьников Германии, Франции и Англии? Ты утверждаешь, что не сравнивал Россию с Сомали до того, как я сравнил Россию с Казахстаном? Цитата:
abaika95: На два месяц раньше Конкорда запустили сырую сварованую машину в воздух
Ты серьезно, или прикидывается?! Ты хоть знаешь, как это организовать производство самолёта? Сколько там смежников и согласований? И как разрешения у ICAO получать? А французы типа, такие тормознутые? Почти готовый самолёт у них типа, стырили, сделали под свой двигатель и авионику, сертифицировали, и запустили... Американцы с проданной им документацией на двигатель РД-180 так и не смогли его сами собрать.
Официальная таможенная статистика России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т.д.) в ряд государств блока НАТО. Это следует из открытых данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В первую десятку импортеров такой продукции из России, по информации ФТС за январь—сентябрь 2021 года, вошли США (второе место), Чехия (третье место), Германия, Великобритания, Эстония, Нидерланды (с 7-го по 10-е места).
serg kost: Уже в серии. Сразу несколько в сборке, я фото видел. Про остальное лень разбирать, там многое по другому уже. Да и более мощный двигатель в следующем году принять должны.
В посте за 1462 отмечал, что также нахваливают двигатель второго этапа изделие 30, при этом, до сих пор испытания проводят, в том числе на СУ 57.
За более мощный двигатель в вездесущей Вике отмечено, цитирую дословно: Первый полёт Су-57 с двигателем второго этапа «Изделие 30» состоялся 5 декабря 2017 года. Установка этих двигателей на серийные самолёты планируется в 2023—2025 годах.
Так сразу говорилось, что начнут выпускать со старым двигателем. Испытания, поиск косяков в конструкции. Наверное, поэтому с большой серией не спешили. Ждут нормальный движок, которых будет два на машину.
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