Прогноз на 5 дней
небольшой снег-6°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • З, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 102 из 102«1...100101102
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5480
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 17:16
#1516
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
поставить запрет на передвижение товаров РК по российской территории)))

Я бы все таки проучил наших чинуш..
Профайл
D
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
73
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 17:16
#1517
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это различные степные союзы в которые входили и племена которые потом сформировали казахский этнос,а ещё узбекский,ногайский,татарский,каракалпакский Не знал?

Это!
Это сильно! Свежо!
Меня же почти убедили, что казахи от Чингисхана получились, также как русские от гребцов викингов-русов.
А здесь, воно чо!
От различных-степных-союзов...
Ты сломал мне картину мира, паршивец вы этакий!
Все, не могу!
Пойду приму 300 капель эфирного кумыса...
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
566
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 17:21
#1518
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
У Сша с 80ых годов Абрамс точно такой же В Германии леопард В Израиле Меркава Во Франции тоже как-то аналог леопарда

С необитаемой башней?
С экипажем в бронекапсуле?
Ври, да не завирайся.Цитата:
abaika95:
В российской нет

А в какой служил, диванный воин?Цитата:
abaika95:
Ты сам уже запутался

То есть, ты отрицаешь, что гитлеровцы убивали всех мужчин и подростков деревни за одного убитого рядом с деревней немца?
Ты утверждаешь, что школьники России на международных олимпиадах по физике, химии, кибернетике хуже школьников Германии, Франции и Англии?
Ты утверждаешь, что не сравнивал Россию с Сомали до того, как я сравнил Россию с Казахстаном?
Цитата:
abaika95:
На два месяц раньше Конкорда запустили сырую сварованую машину в воздух

Ты серьезно, или прикидывается?!
Ты хоть знаешь, как это организовать производство самолёта?
Сколько там смежников и согласований?
И как разрешения у ICAO получать?
А французы типа, такие тормознутые?
Почти готовый самолёт у них типа, стырили, сделали под свой двигатель и авионику, сертифицировали, и запустили...
Американцы с проданной им документацией на двигатель РД-180 так и не смогли его сами собрать.

[Исправлено: serg kost, 17.11.2021 - 17:54]
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
566
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 17:28
#1519
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россиянина Котова освободили из рабства в Казахстане.
Казахстан добился победы в суде против Стати.
Вчера на ходовые испытания вышел новый атомный ледокол"Сибирь".
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
566
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 18:10
#1520
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Официальная таможенная статистика России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т.д.) в ряд государств блока НАТО. Это следует из открытых данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В первую десятку импортеров такой продукции из России, по информации ФТС за январь—сентябрь 2021 года, вошли США (второе место), Чехия (третье место), Германия, Великобритания, Эстония, Нидерланды (с 7-го по 10-е места).
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14253
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 18:44
#1521
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:


ну где ламбада то?
а то ведь убытки сплошные у тебя,
дурдом шоу уже который день не выходит.
танцуй, пока молодой... (из песни)
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5480
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 18:54
#1522
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну где ламбада то?

Вот моя ламбада, установка духовки в Рудном..
Хорошо хоть подсказали как, а то бы током убило..

Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2315
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 19:07
#1523
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Уже в серии. Сразу несколько в сборке, я фото видел. Про остальное лень разбирать, там многое по другому уже. Да и более мощный двигатель в следующем году принять должны.


В посте за 1462 отмечал, что также нахваливают двигатель второго этапа изделие 30, при этом, до сих пор испытания проводят, в том числе на СУ 57.

За более мощный двигатель в вездесущей Вике отмечено, цитирую дословно: Первый полёт Су-57 с двигателем второго этапа «Изделие 30» состоялся 5 декабря 2017 года. Установка этих двигателей на серийные самолёты планируется в 2023—2025 годах.
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
566
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 19:10
#1524
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так сразу говорилось, что начнут выпускать со старым двигателем.
Испытания, поиск косяков в конструкции.
Наверное, поэтому с большой серией не спешили. Ждут нормальный движок, которых будет два на машину.
Профайл
Страница 102 из 102«1...100101102
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer, Gljuk, serg kost

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS