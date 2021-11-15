Отправлено: - 17:11

111:

Доллар выходит так же падает..



Цитата:В 2002 купил машину за $4300, в 2012 продал за $5000.В 2004 году Kia Sportage в журнале стоила $17000, в 2012 году - $40000.А вот недвига в долларах подешевела, сохранив цены в тенге. Например, паркинг в Жана Кала раньше стоил $10000, а сейчас - $4000.Помню как после обмена денег был нанят автобус для поездки с ЖД вокзала в киоски ЦПКО. После покупки джентльменского набора автобус привез нашу троицу обратно. За все было уплачено 20 тенге. 20 тенге, Карл! Сейчас, наверное, коробка спичек стоит столько. А ведь когда-то были тиыны ...