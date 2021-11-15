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≡ Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42859
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 11:59
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В Казахстане 15 ноября отмечается День национальной валюты. Казахстанскому тенге исполнилось 28 лет. как менялась национальная валюта на протяжении этих лет, читайте в этом материале.
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5477
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 16.11.21 - 17:47
#60
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Цитата:
Гога:
сейчас стоит 70000 долларов

Да и дороже есть..
Свою маломерку взял за 56..
Которая четырешка не маломерка в Жана кала, 115 штук, трешка в 104 квадрата 90 тысяч долларов..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1648
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 17.11.21 - 17:11
#61
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Цитата:
111:
Доллар выходит так же падает..

В 2002 купил машину за $4300, в 2012 продал за $5000.
В 2004 году Kia Sportage в журнале стоила $17000, в 2012 году - $40000.
А вот недвига в долларах подешевела, сохранив цены в тенге. Например, паркинг в Жана Кала раньше стоил $10000, а сейчас - $4000.

Помню как после обмена денег был нанят автобус для поездки с ЖД вокзала в киоски ЦПКО. После покупки джентльменского набора автобус привез нашу троицу обратно. За все было уплачено 20 тенге. 20 тенге, Карл! Сейчас, наверное, коробка спичек стоит столько. А ведь когда-то были тиыны ...
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