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≡ Министр о расчете утильсбора: Вопрос стоит остро
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42859
Министр о расчете утильсбора: Вопрос стоит остро
Отправлено: 17.11.21 - 13:48
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Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов заявил, что параметры утилизационного сбора на автомобили не пересматривались с 2015 года, поэтому их нужно поднять и обсудить заново.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8260
Министр о расчете утильсбора: Вопрос стоит остро
Отправлено: 17.11.21 - 13:48
#1
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Цитата:
"Нормы утилизационного сбора были приняты в 2015 году. После этого до сегодняшнего дня действительно не пересматривались.

Источник:

Цитата:
Методика расчета, которая была в 2015 году, эту методику нужно поднять и посмотреть. За все это время есть и курсовая разница, и девальвационные процессы.
Источник:

Он на чё намекает ,в какую строну пересмотреть?

[Исправлено: Добринцофф, 17.11.2021 - 13:51]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14252
Re: Министр о расчете утильсбора: Вопрос стоит остро
Отправлено: 17.11.21 - 13:53
#2
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///Но это экологический сбор.//

//утильсбор необходим, чтобы защитить свой рынок и развивать машиностроение и автомобилестроение.//

и это говорит Министр индустрии и инфраструктурного развития.
кони-люди.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2232
Re: Министр о расчете утильсбора: Вопрос стоит остро
Отправлено: 17.11.21 - 14:09
#3
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Цитата:
Добринцофф:
в какую строну пересмотреть?


Там всё зависит от МРП и базового числа 50; МРП и так каждый год увеличивается, наверное поднимут базовое число: - сделают не 50, а 60 или ещё что то в этом роде.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
751
Re: Министр о расчете утильсбора: Вопрос стоит остро
Отправлено: 17.11.21 - 15:25
#4
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С огнём играют ребята... Ох доиграются.. Ведь все знают что контора частная и дочина. Удивляет одно-НУ КУДА СТОЛЬКО ДЕНЕГ???? Просто тупо куда их можно тратить в таких объёмах или для чего? Неужели не хочется и простому народу,чтобы жилось нормально или хотя бы чуть по людски,а?
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D
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
73
Re: Министр о расчете утильсбора: Вопрос стоит остро
Отправлено: 17.11.21 - 17:00
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Он на чё намекает ,в какую строну пересмотреть?

Да тут не намёк!
Тут явно подготовка населения к повышению цен на автомобили.
Цитата:
курсовая разница, и девальвационные процессы. На сегодня параметры утильсбора еще не менялись", - сказал Атамкулов
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2232
Министр о расчете утильсбора: Вопрос стоит остро
Отправлено: 17.11.21 - 17:37
#6
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Цитата:
Сабыр:
КУДА СТОЛЬКО ДЕНЕГ???


Может, мы чего то не знаем: хоть и ТОО-шка частная, участник может один - 100 % государство, и все собранные денежки перечисляются в бюджет??
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