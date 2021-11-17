Отправлено: - 17:00

Добринцофф:

Он на чё намекает ,в какую строну пересмотреть?

курсовая разница, и девальвационные процессы. На сегодня параметры утильсбора еще не менялись", - сказал Атамкулов

Цитата:Да тут не намёк!Тут явно подготовка населения к повышению цен на автомобили.Цитата: