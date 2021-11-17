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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 15:28
Цитата:
По разному. Это у тебя только чёрные краски для России.
Цитата:
Тебя в Гугле забанили? Уже море таких опросов.
Цитата:
У других стран и такого нет. Армата избыточен был на тот момент. Спокойно испытали, и в Сирии тоже. Выявили недоработки. В серии не нужно будет исправлять, как с Леопардом.
Цитата:
Ты в армии служил? У них и ноуты российские.
Цитата:
Не нужно ля-ля. Это ты все время Россию с Сомали сравниваешь. А я Казахстан с Россией сравнил.Цитата:
Ты про гитлеровцев? Они так и делали. И белые тоже.
Пока Колчак крестьян не трогал, он до Волги и дошел. А когда вся Сибирь против него поднялась, Колчак и кончился.Цитата:
Тебя в Гугле забанили? Опровергни.Цитата:
Дурочку не включай. Белые без офицеров воевали?! И офицерских полков у них не было?! И всякие зеленые и нацики против красных не воевали?! Да уж, уровень дискуссии у тебя...
[Исправлено: serg kost, 17.11.2021 - 15:38]
abaika95:
Ты же всервоно скажешь что все хорошо
Ты же всервоно скажешь что все хорошо
По разному. Это у тебя только чёрные краски для России.
Цитата:
abaika95:
А соц опрос проводили?
А соц опрос проводили?
Тебя в Гугле забанили? Уже море таких опросов.
Цитата:
abaika95:
Танк не то что технически он морально устарел
Танк не то что технически он морально устарел
У других стран и такого нет. Армата избыточен был на тот момент. Спокойно испытали, и в Сирии тоже. Выявили недоработки. В серии не нужно будет исправлять, как с Леопардом.
Цитата:
abaika95:
У военных вообще-то рации Какие им смартфоны?
У военных вообще-то рации Какие им смартфоны?
Ты в армии служил? У них и ноуты российские.
Цитата:
abaika95:
Но ты сказал давайте про Сомали говорить
Но ты сказал давайте про Сомали говорить
Не нужно ля-ля. Это ты все время Россию с Сомали сравниваешь. А я Казахстан с Россией сравнил.Цитата:
abaika95:
состав пустили под откос расстреливают всю рядом стоящую деревню
состав пустили под откос расстреливают всю рядом стоящую деревню
Ты про гитлеровцев? Они так и делали. И белые тоже.
Пока Колчак крестьян не трогал, он до Волги и дошел. А когда вся Сибирь против него поднялась, Колчак и кончился.Цитата:
abaika95:
по остальным предметам тоже надо был пруф раз брякнул)
по остальным предметам тоже надо был пруф раз брякнул)
Тебя в Гугле забанили? Опровергни.Цитата:
abaika95:
остальные 150 тысяч офицеров не на стороне белых воевали а были и в национальных частях и зелёных
остальные 150 тысяч офицеров не на стороне белых воевали а были и в национальных частях и зелёных
Дурочку не включай. Белые без офицеров воевали?! И офицерских полков у них не было?! И всякие зеленые и нацики против красных не воевали?! Да уж, уровень дискуссии у тебя...
[Исправлено: serg kost, 17.11.2021 - 15:38]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 15:37
Цитата:
И это всё казахи?! Проси Нобелевку!
abaika95:
Как только не назвали и саками,и скифами и половцами и печенегами и торками определится не могли
Как только не назвали и саками,и скифами и половцами и печенегами и торками определится не могли
И это всё казахи?! Проси Нобелевку!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14252
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 15:40
Цитата:
на одного стоило возбудить уголовное дело,
который сверкая пятками убежал и скрылся на Украине ,
другую посадили,третий сказал я больше не буду..
и все успокоились.буйные.
это да.нечего народ будоражить.
жили спокойно,так и надо продолжать.
чего искать приключений на одно место.
а то как бы чего не вышло.
abaika95:
Повторюсь благо народ у нас спокойный и воспринимает такие новости уже обыкновенно.
Повторюсь благо народ у нас спокойный и воспринимает такие новости уже обыкновенно.
на одного стоило возбудить уголовное дело,
который сверкая пятками убежал и скрылся на Украине ,
другую посадили,третий сказал я больше не буду..
и все успокоились.буйные.
это да.нечего народ будоражить.
жили спокойно,так и надо продолжать.
чего искать приключений на одно место.
а то как бы чего не вышло.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 15:43
Цитата:
serg kost: По разному. Это у тебя только чёрные краски для России.Сотни раз писал хорошо про Россию но все какбдуто не хотят замечать Так зачем повторятся? Хотите плохое получайте Цитата:
serg kost: Тебя в Гугле забанили? Уже море таких опросов.Ну в том то и дело море опросов где россияне хотят вернутся в СССР Три четверти опрошенных назвали СССР лучшей эпохой в истории страны 68% хотят возраждение СССР и так далее где ты там опрос нашел где россияне против совка? Цитата:
serg kost: других стран и такого нет.У Сша с 80ых годов Абрамс точно такой же В Германии леопард В Израиле Меркава Во Франции тоже как-то аналог леопарда Лет на 40 Россия уже отстала Цитата:
serg kost: Ты в армии служил? У них и ноуты российские.В российской нет Друг служил Говорит колхоз Броники продавали налево направо Для нудных ещё раз Ноуты и смартфоны российские для населения есть в продаже? Цитата:
serg kost: Не нужно ля-ля. Это ты все время Россию с Сомали сравниваешь. А я Казахстан с РоссиейТы сам уже запутался)Цитата:
serg kost: Ты про гитлеровцев? Они так и делали. И белые тоже.Тебя в Гугле забанили? Цитата:
serg kost: Тебя в Гугле забанили? Опровергни.Не хочу искать твое враньё темболее ты опять потом будешь как уж на сковородке крутится Цитата:
serg kost: Дурочка не включай. Белые без офицеров воевали?! И офицерских полков у них не было?! И всякие зеленые и нацики против красных не воевали?! Да уж, уровень дискуссии у тебя...Дядя Петя ты....?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 15:52
Цитата:
Это различные степные союзы в которые входили и племена которые потом сформировали казахский этнос,а ещё узбекский,ногайский,татарский,каракалпакский
Не знал? Тюююю историк)
Цитата:
Странно кто же до сих пор рейды проводит? И ролики выставляет?
Цитата:
Жить спокойно с шовинистами нельзя
В любую минуту подставят
Поэтому иХ заранее надо выявлять
На форуме их полно
А Куат онлайн ещё выявляет
Тех кто очень нервно реагирует на гос язык))
Думаю правильно
Темболее вон поуеховший сказал что казахский язык не сложный
Значит про челюсть это все отмазки
А нужность уже не им определять)
serg kost:
И это всё казахи?! Проси Нобелевку!
И это всё казахи?! Проси Нобелевку!
Это различные степные союзы в которые входили и племена которые потом сформировали казахский этнос,а ещё узбекский,ногайский,татарский,каракалпакский
Не знал? Тюююю историк)
Цитата:
alex_60:
и все успокоились
и все успокоились
Странно кто же до сих пор рейды проводит? И ролики выставляет?
Цитата:
alex_60:
жили спокойно,так и надо продолжать.
жили спокойно,так и надо продолжать.
Жить спокойно с шовинистами нельзя
В любую минуту подставят
Поэтому иХ заранее надо выявлять
На форуме их полно
А Куат онлайн ещё выявляет
Тех кто очень нервно реагирует на гос язык))
Думаю правильно
Темболее вон поуеховший сказал что казахский язык не сложный
Значит про челюсть это все отмазки
А нужность уже не им определять)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14252
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 16:17
Цитата:
где,кто? параноики какие то?
дубль номер 334455?
я их и раньше не видел,пока тут не начали выставлять ,
,а сейчас тем более ..
ну,озабоченные наверное найдут из архива предуголовного.Цитата:
abaika95:
А Куат онлайн ещё выявляет
уголовник он. беглый.
подайте на пропитание..
Цитата:
ты все перепутал.
на официальный язык кое кто нервно реагирует.Цитата:
abaika95:
Жить спокойно с шовинистами нельзя В любую минуту подставят
опять перепутал.
с националистами .
опасные люди для страны и ее будущего..
abaika95:
Странно кто же до сих пор рейды проводит? И ролики выставляет?
Странно кто же до сих пор рейды проводит? И ролики выставляет?
где,кто? параноики какие то?
дубль номер 334455?
я их и раньше не видел,пока тут не начали выставлять ,
,а сейчас тем более ..
ну,озабоченные наверное найдут из архива предуголовного.Цитата:
abaika95:
А Куат онлайн ещё выявляет
уголовник он. беглый.
подайте на пропитание..
Цитата:
abaika95:
Тех кто очень нервно реагирует на гос язык))
Тех кто очень нервно реагирует на гос язык))
ты все перепутал.
на официальный язык кое кто нервно реагирует.Цитата:
abaika95:
Жить спокойно с шовинистами нельзя В любую минуту подставят
опять перепутал.
с националистами .
опасные люди для страны и ее будущего..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 16:37
Цитата:
Да нет
Новая поросль
Только ещё настырнее прошлой
Дальше-больше
Цитата:
Так никто их сильно не видел кроме продавщиц
Ведь они сугубо права потребителей защищали
Нет Россия взьелась за это
Ну чтож будет пожинать плоды
Цитата:
Ниче и Ленин возвращался из заграницы)
Цитата:
Да кому вы цыгане нужны (Ширли-мырли)
Где в рейдах хоть раз утверждалось запретить русский? Везде выступают за равное использование языков
Вот каноничный пример
Два сайта казахский и НГ
На казахском пиши на любом языке
А на НГ только на русском
Нацпаты могли бы взьеться, но всем пофигу
Сделай на казахском сайте комментарии только на гос языке,сразу истерика начнется))Цитата:
Шовинисты и есть в целом националисты только лицемернее
alex_60:
где,кто? параноики какие то?
где,кто? параноики какие то?
Да нет
Новая поросль
Только ещё настырнее прошлой
Дальше-больше
Цитата:
alex_60:
я их и раньше не видел,пока тут не начали выставлять
я их и раньше не видел,пока тут не начали выставлять
Так никто их сильно не видел кроме продавщиц
Ведь они сугубо права потребителей защищали
Нет Россия взьелась за это
Ну чтож будет пожинать плоды
Цитата:
alex_60:
уголовник он. беглый. подайте на пропитание..
уголовник он. беглый. подайте на пропитание..
Ниче и Ленин возвращался из заграницы)
Цитата:
alex_60:
ты все перепутал. на официальный язык кое кто нервно
ты все перепутал. на официальный язык кое кто нервно
Да кому вы цыгане нужны (Ширли-мырли)
Где в рейдах хоть раз утверждалось запретить русский? Везде выступают за равное использование языков
Вот каноничный пример
Два сайта казахский и НГ
На казахском пиши на любом языке
А на НГ только на русском
Нацпаты могли бы взьеться, но всем пофигу
Сделай на казахском сайте комментарии только на гос языке,сразу истерика начнется))Цитата:
alex_60:
опять перепутал. с националистами . опасные люди для страны и ее будущего..
опять перепутал. с националистами . опасные люди для страны и ее будущего..
Шовинисты и есть в целом националисты только лицемернее
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 16:39
Советую глянуть новый российский фильм Батя с вдовеченковым
Вполне сносная комедия на вечер
Вполне сносная комедия на вечер
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 16:39
Цитата:
Уже в серии. Сразу несколько в сборке, я фото видел.
Про остальное лень разбирать, там многое по другому уже. Да и более мощный двигатель в следующем году принять должны.
Kairat stayer:
СУ 57, макет был собран в 2004 году, первый полет совершил в 2010 году, до сих пор испытания проводят, серийное производство ещё не наладили.
СУ 57, макет был собран в 2004 году, первый полет совершил в 2010 году, до сих пор испытания проводят, серийное производство ещё не наладили.
Уже в серии. Сразу несколько в сборке, я фото видел.
Про остальное лень разбирать, там многое по другому уже. Да и более мощный двигатель в следующем году принять должны.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 16:43
Цитата:
А ничего, что Конкорд полетел позже Ту-144? Ври, да не завирайся...
abaika95:
Ту 144 который неудачно слямзили с Конкорда
Ту 144 который неудачно слямзили с Конкорда
А ничего, что Конкорд полетел позже Ту-144? Ври, да не завирайся...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 16:59
Цитата:
Ты серьёзно такой или прикидываешься?))
На два месяц раньше Конкорда запустили сырую сварованую машину в воздух дабы показать всему миру что ничего мы не воровали когда как на деле почти по кальке переписывали конкорд даже тот выдающийся нос не забыли))) или ты хочешь сказать небыло шпионского скандала когда представителей Аэрофлота выгоняли из Франции за воровство документации?))
serg kost:
А ничего, что Конкорд полетел позже Ту-144? Ври, да не завирайся...
А ничего, что Конкорд полетел позже Ту-144? Ври, да не завирайся...
Ты серьёзно такой или прикидываешься?))
На два месяц раньше Конкорда запустили сырую сварованую машину в воздух дабы показать всему миру что ничего мы не воровали когда как на деле почти по кальке переписывали конкорд даже тот выдающийся нос не забыли))) или ты хочешь сказать небыло шпионского скандала когда представителей Аэрофлота выгоняли из Франции за воровство документации?))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 17:06
Цитата:
Ну был, был. А Казахам то, хули?...
abaika95:
или ты хочешь сказать небыло шпионского скандала
или ты хочешь сказать небыло шпионского скандала
Ну был, был. А Казахам то, хули?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 17:12
Цитата:
Один казах, уже 30 лет, Нобелевку -
просит. Никак ему не дадут...
[Исправлено: drakon, 17.11.2021 - 17:13]
serg kost:
И это всё казахи?! Проси Нобелевку!
И это всё казахи?! Проси Нобелевку!
Один казах, уже 30 лет, Нобелевку -
просит. Никак ему не дадут...
[Исправлено: drakon, 17.11.2021 - 17:13]
1
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 17:14
Комментарий проходит проверку.
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5477
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 17:15
Комментарий проходит проверку.
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