Отправлено: - 15:43

serg kost: По разному. Это у тебя только чёрные краски для России.

serg kost: Тебя в Гугле забанили? Уже море таких опросов.

serg kost: других стран и такого нет.

serg kost: Ты в армии служил? У них и ноуты российские.

serg kost: Не нужно ля-ля. Это ты все время Россию с Сомали сравниваешь. А я Казахстан с Россией

serg kost: Ты про гитлеровцев? Они так и делали. И белые тоже.

serg kost: Тебя в Гугле забанили? Опровергни.

serg kost: Дурочка не включай. Белые без офицеров воевали?! И офицерских полков у них не было?! И всякие зеленые и нацики против красных не воевали?! Да уж, уровень дискуссии у тебя...

Цитата:Сотни раз писал хорошо про Россию но все какбдуто не хотят замечать Так зачем повторятся? Хотите плохое получайте Цитата:Ну в том то и дело море опросов где россияне хотят вернутся в СССР Три четверти опрошенных назвали СССР лучшей эпохой в истории страны 68% хотят возраждение СССР и так далее где ты там опрос нашел где россияне против совка? Цитата:У Сша с 80ых годов Абрамс точно такой же В Германии леопард В Израиле Меркава Во Франции тоже как-то аналог леопарда Лет на 40 Россия уже отстала Цитата:В российской нет Друг служил Говорит колхоз Броники продавали налево направо Для нудных ещё раз Ноуты и смартфоны российские для населения есть в продаже? Цитата:Ты сам уже запутался)Цитата:Тебя в Гугле забанили? Цитата:Не хочу искать твое враньё темболее ты опять потом будешь как уж на сковородке крутится Цитата:Дядя Петя ты....?