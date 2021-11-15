Отправлено: - 15:56

ladas:

Она же не покусала её и не покалечила?



Цитата:Однажды в общаге пошутили на 1-е апреля, сделали мужской манекен из одежды, вместо головы мяч с надетой спортивной шапкой. Реально был похож на настоящего. За пазуху сунули пузырь и повесили его в коридорчике женской комнаты, пока все спали. Нет, этот манекен никого не покусал и не покалечил, но у первой проснувшейся девушки, которая вышла и увидела повешенного, случилась настоящая истерика. Она плакала и смеялась, это было реально жутко.Иногда испуг причиняет человеку гораздо гораздо больший вред, чем укус. Даже маленькая и с виду безобидная собачка своим неожиданным нападением и злобным лаем может нанести ребенку психологическую травму, с которой ему придется мучиться всю жизнь. Не говоря уже про взрослого или больного человека, которого могут и не откачать после испуга. Это же только хозяину кажется, что зверь бежит к незнакомцу разверзнув пасть в милой улыбке, радостно рыча и хватая за штанину с призывом просто поиграть в догонялки.