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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 101 из 101«1...99100101
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
560
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 15:28
#1501
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Цитата:
abaika95:
Ты же всервоно скажешь что все хорошо

По разному. Это у тебя только чёрные краски для России.
Цитата:
abaika95:
А соц опрос проводили?

Тебя в Гугле забанили? Уже море таких опросов.
Цитата:
abaika95:
Танк не то что технически он морально устарел

У других стран и такого нет. Армата избыточен был на тот момент. Спокойно испытали, и в Сирии тоже. Выявили недоработки. В серии не нужно будет исправлять, как с Леопардом.
Цитата:
abaika95:
У военных вообще-то рации Какие им смартфоны?

Ты в армии служил? У них и ноуты российские.
Цитата:
abaika95:
Но ты сказал давайте про Сомали говорить

Не нужно ля-ля. Это ты все время Россию с Сомали сравниваешь. А я Казахстан с Россией сравнил.Цитата:
abaika95:
состав пустили под откос расстреливают всю рядом стоящую деревню

Ты про гитлеровцев? Они так и делали. И белые тоже.
Пока Колчак крестьян не трогал, он до Волги и дошел. А когда вся Сибирь против него поднялась, Колчак и кончился.Цитата:
abaika95:
по остальным предметам тоже надо был пруф раз брякнул)

Тебя в Гугле забанили? Опровергни.Цитата:
abaika95:
остальные 150 тысяч офицеров не на стороне белых воевали а были и в национальных частях и зелёных

Дурочку не включай. Белые без офицеров воевали?! И офицерских полков у них не было?! И всякие зеленые и нацики против красных не воевали?! Да уж, уровень дискуссии у тебя...

[Исправлено: serg kost, 17.11.2021 - 15:38]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
560
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 15:37
#1502
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Цитата:
abaika95:
Как только не назвали и саками,и скифами и половцами и печенегами и торками определится не могли

И это всё казахи?! Проси Нобелевку!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 15:40
#1503
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Цитата:
abaika95:
Повторюсь благо народ у нас спокойный и воспринимает такие новости уже обыкновенно.


на одного стоило возбудить уголовное дело,
который сверкая пятками убежал и скрылся на Украине ,
другую посадили,третий сказал я больше не буду..
и все успокоились.буйные.
это да.нечего народ будоражить.
жили спокойно,так и надо продолжать.
чего искать приключений на одно место.
а то как бы чего не вышло.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11143
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 15:43
#1504
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Цитата:
serg kost: По разному. Это у тебя только чёрные краски для России.
Сотни раз писал хорошо про Россию но все какбдуто не хотят замечать Так зачем повторятся? Хотите плохое получайте Цитата:
serg kost: Тебя в Гугле забанили? Уже море таких опросов.
Ну в том то и дело море опросов где россияне хотят вернутся в СССР Три четверти опрошенных назвали СССР лучшей эпохой в истории страны 68% хотят возраждение СССР и так далее где ты там опрос нашел где россияне против совка? Цитата:
serg kost: других стран и такого нет.
У Сша с 80ых годов Абрамс точно такой же В Германии леопард В Израиле Меркава Во Франции тоже как-то аналог леопарда Лет на 40 Россия уже отстала Цитата:
serg kost: Ты в армии служил? У них и ноуты российские.
В российской нет Друг служил Говорит колхоз Броники продавали налево направо Для нудных ещё раз Ноуты и смартфоны российские для населения есть в продаже? Цитата:
serg kost: Не нужно ля-ля. Это ты все время Россию с Сомали сравниваешь. А я Казахстан с Россией
Ты сам уже запутался)Цитата:
serg kost: Ты про гитлеровцев? Они так и делали. И белые тоже.
Тебя в Гугле забанили? Цитата:
serg kost: Тебя в Гугле забанили? Опровергни.
Не хочу искать твое враньё темболее ты опять потом будешь как уж на сковородке крутится Цитата:
serg kost: Дурочка не включай. Белые без офицеров воевали?! И офицерских полков у них не было?! И всякие зеленые и нацики против красных не воевали?! Да уж, уровень дискуссии у тебя...
Дядя Петя ты....?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11143
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 15:52
#1505
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Цитата:
serg kost:
И это всё казахи?! Проси Нобелевку!

Это различные степные союзы в которые входили и племена которые потом сформировали казахский этнос,а ещё узбекский,ногайский,татарский,каракалпакский
Не знал? Тюююю историк)
Цитата:
alex_60:
и все успокоились

Странно кто же до сих пор рейды проводит? И ролики выставляет?
Цитата:
alex_60:
жили спокойно,так и надо продолжать.

Жить спокойно с шовинистами нельзя
В любую минуту подставят
Поэтому иХ заранее надо выявлять
На форуме их полно
А Куат онлайн ещё выявляет
Тех кто очень нервно реагирует на гос язык))
Думаю правильно
Темболее вон поуеховший сказал что казахский язык не сложный
Значит про челюсть это все отмазки
А нужность уже не им определять)
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