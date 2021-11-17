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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 560
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 15:28
Цитата:
По разному. Это у тебя только чёрные краски для России.
Цитата:
Тебя в Гугле забанили? Уже море таких опросов.
Цитата:
У других стран и такого нет. Армата избыточен был на тот момент. Спокойно испытали, и в Сирии тоже. Выявили недоработки. В серии не нужно будет исправлять, как с Леопардом.
Цитата:
Ты в армии служил? У них и ноуты российские.
Цитата:
Не нужно ля-ля. Это ты все время Россию с Сомали сравниваешь. А я Казахстан с Россией сравнил.Цитата:
Ты про гитлеровцев? Они так и делали. И белые тоже.
Пока Колчак крестьян не трогал, он до Волги и дошел. А когда вся Сибирь против него поднялась, Колчак и кончился.Цитата:
Тебя в Гугле забанили? Опровергни.Цитата:
Дурочку не включай. Белые без офицеров воевали?! И офицерских полков у них не было?! И всякие зеленые и нацики против красных не воевали?! Да уж, уровень дискуссии у тебя...
[Исправлено: serg kost, 17.11.2021 - 15:38]
abaika95:
Ты же всервоно скажешь что все хорошо
Ты же всервоно скажешь что все хорошо
По разному. Это у тебя только чёрные краски для России.
Цитата:
abaika95:
А соц опрос проводили?
А соц опрос проводили?
Тебя в Гугле забанили? Уже море таких опросов.
Цитата:
abaika95:
Танк не то что технически он морально устарел
Танк не то что технически он морально устарел
У других стран и такого нет. Армата избыточен был на тот момент. Спокойно испытали, и в Сирии тоже. Выявили недоработки. В серии не нужно будет исправлять, как с Леопардом.
Цитата:
abaika95:
У военных вообще-то рации Какие им смартфоны?
У военных вообще-то рации Какие им смартфоны?
Ты в армии служил? У них и ноуты российские.
Цитата:
abaika95:
Но ты сказал давайте про Сомали говорить
Но ты сказал давайте про Сомали говорить
Не нужно ля-ля. Это ты все время Россию с Сомали сравниваешь. А я Казахстан с Россией сравнил.Цитата:
abaika95:
состав пустили под откос расстреливают всю рядом стоящую деревню
состав пустили под откос расстреливают всю рядом стоящую деревню
Ты про гитлеровцев? Они так и делали. И белые тоже.
Пока Колчак крестьян не трогал, он до Волги и дошел. А когда вся Сибирь против него поднялась, Колчак и кончился.Цитата:
abaika95:
по остальным предметам тоже надо был пруф раз брякнул)
по остальным предметам тоже надо был пруф раз брякнул)
Тебя в Гугле забанили? Опровергни.Цитата:
abaika95:
остальные 150 тысяч офицеров не на стороне белых воевали а были и в национальных частях и зелёных
остальные 150 тысяч офицеров не на стороне белых воевали а были и в национальных частях и зелёных
Дурочку не включай. Белые без офицеров воевали?! И офицерских полков у них не было?! И всякие зеленые и нацики против красных не воевали?! Да уж, уровень дискуссии у тебя...
[Исправлено: serg kost, 17.11.2021 - 15:38]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 560
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 15:37
Цитата:
И это всё казахи?! Проси Нобелевку!
abaika95:
Как только не назвали и саками,и скифами и половцами и печенегами и торками определится не могли
Как только не назвали и саками,и скифами и половцами и печенегами и торками определится не могли
И это всё казахи?! Проси Нобелевку!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 15:40
Цитата:
на одного стоило возбудить уголовное дело,
который сверкая пятками убежал и скрылся на Украине ,
другую посадили,третий сказал я больше не буду..
и все успокоились.буйные.
это да.нечего народ будоражить.
жили спокойно,так и надо продолжать.
чего искать приключений на одно место.
а то как бы чего не вышло.
abaika95:
Повторюсь благо народ у нас спокойный и воспринимает такие новости уже обыкновенно.
Повторюсь благо народ у нас спокойный и воспринимает такие новости уже обыкновенно.
на одного стоило возбудить уголовное дело,
который сверкая пятками убежал и скрылся на Украине ,
другую посадили,третий сказал я больше не буду..
и все успокоились.буйные.
это да.нечего народ будоражить.
жили спокойно,так и надо продолжать.
чего искать приключений на одно место.
а то как бы чего не вышло.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 15:43
Цитата:
serg kost: По разному. Это у тебя только чёрные краски для России.Сотни раз писал хорошо про Россию но все какбдуто не хотят замечать Так зачем повторятся? Хотите плохое получайте Цитата:
serg kost: Тебя в Гугле забанили? Уже море таких опросов.Ну в том то и дело море опросов где россияне хотят вернутся в СССР Три четверти опрошенных назвали СССР лучшей эпохой в истории страны 68% хотят возраждение СССР и так далее где ты там опрос нашел где россияне против совка? Цитата:
serg kost: других стран и такого нет.У Сша с 80ых годов Абрамс точно такой же В Германии леопард В Израиле Меркава Во Франции тоже как-то аналог леопарда Лет на 40 Россия уже отстала Цитата:
serg kost: Ты в армии служил? У них и ноуты российские.В российской нет Друг служил Говорит колхоз Броники продавали налево направо Для нудных ещё раз Ноуты и смартфоны российские для населения есть в продаже? Цитата:
serg kost: Не нужно ля-ля. Это ты все время Россию с Сомали сравниваешь. А я Казахстан с РоссиейТы сам уже запутался)Цитата:
serg kost: Ты про гитлеровцев? Они так и делали. И белые тоже.Тебя в Гугле забанили? Цитата:
serg kost: Тебя в Гугле забанили? Опровергни.Не хочу искать твое враньё темболее ты опять потом будешь как уж на сковородке крутится Цитата:
serg kost: Дурочка не включай. Белые без офицеров воевали?! И офицерских полков у них не было?! И всякие зеленые и нацики против красных не воевали?! Да уж, уровень дискуссии у тебя...Дядя Петя ты....?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 15:52
Цитата:
Это различные степные союзы в которые входили и племена которые потом сформировали казахский этнос,а ещё узбекский,ногайский,татарский,каракалпакский
Не знал? Тюююю историк)
Цитата:
Странно кто же до сих пор рейды проводит? И ролики выставляет?
Цитата:
Жить спокойно с шовинистами нельзя
В любую минуту подставят
Поэтому иХ заранее надо выявлять
На форуме их полно
А Куат онлайн ещё выявляет
Тех кто очень нервно реагирует на гос язык))
Думаю правильно
Темболее вон поуеховший сказал что казахский язык не сложный
Значит про челюсть это все отмазки
А нужность уже не им определять)
serg kost:
И это всё казахи?! Проси Нобелевку!
И это всё казахи?! Проси Нобелевку!
Это различные степные союзы в которые входили и племена которые потом сформировали казахский этнос,а ещё узбекский,ногайский,татарский,каракалпакский
Не знал? Тюююю историк)
Цитата:
alex_60:
и все успокоились
и все успокоились
Странно кто же до сих пор рейды проводит? И ролики выставляет?
Цитата:
alex_60:
жили спокойно,так и надо продолжать.
жили спокойно,так и надо продолжать.
Жить спокойно с шовинистами нельзя
В любую минуту подставят
Поэтому иХ заранее надо выявлять
На форуме их полно
А Куат онлайн ещё выявляет
Тех кто очень нервно реагирует на гос язык))
Думаю правильно
Темболее вон поуеховший сказал что казахский язык не сложный
Значит про челюсть это все отмазки
А нужность уже не им определять)
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