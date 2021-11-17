Re: Министр о расчете утильсбора: Вопрос стоит остро

Отправлено: - 15:25

С огнём играют ребята... Ох доиграются.. Ведь все знают что контора частная и дочина. Удивляет одно-НУ КУДА СТОЛЬКО ДЕНЕГ???? Просто тупо куда их можно тратить в таких объёмах или для чего? Неужели не хочется и простому народу,чтобы жилось нормально или хотя бы чуть по людски,а?