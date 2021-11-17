Отправлено: - 15:15

maxsaf:

Допустим, там нету запретов. И что?)

Уже не ваш земляк:

Для животного и старого маразматика Докторишки гражданство России - самый страшный грех.

Уже не ваш земляк:

Ибо в мой родной Кустанай понаехали всякие, с кем вообще не хочется пересекаться

Уже не ваш земляк:

И я бы с удовольствием выучил бы казахский, если бы только от этого был толк.Кстати, не такой уж он и сложный, пока жил,знал на бытовом уровне, но не в совершенстве

таноми52:

Ишь, как переобулся! Лицемер!

таноми52:

Для недалёких: Не какой-то, а согласно законам США — самый высокопоставленный военный офицер вооружённых сил США, главный военный советник президента США, Совета национальной безопасности США и министра обороны.

Цитата:НичегоПросто показательный фактЧто даже на казахских сайтах нет запрета писать на других языках а на русскоязычном сайте с доменом в Украине-есть))Просто иронично)))И мы ещё боремся за сайт высокой культуры и быта....Цитата:Для тараканов зато это благо)Цитата:Это ты про тех кому наговрил всякого и тебе за это карточку теперь намять хотют?))Цитата:Ну теперь тебе придется учить узбекский)Он как казахский только все через О))Тошкент,Озбекистон,торокон)))Цитата:Шта? Цитата:Почему пишет она а стыдно мне?)))На серьезных щах она выискала все регалии американской пешки которая сказала про великую державу Россию и теперь будет гордится этим?)) Распечатай фотку этого генерала и повесь на стенку он теперь авторитет у вас))Ну у малых народов я имею ввиду)