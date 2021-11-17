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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 13:14
Цитата:
Он вме в блокнотик записывает, правда по своему..
Kairat stayer:
видать вспомнил одну из дискуссии трех летней давности. Тогда наверное
видать вспомнил одну из дискуссии трех летней давности. Тогда наверное
Он вме в блокнотик записывает, правда по своему..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 13:20
Цитата:
Может станцевать чего....
---
Ну, тебе шнырить и прогибаться не впервой...
111:
Может станцевать чего....
---
Ну, тебе шнырить и прогибаться не впервой...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 13:22
Цитата:
Да ладно..
Знаем мы все про вас чистеньких..
Уже не ваш земляк:
тебе шнырить и прогибаться не впервой.
тебе шнырить и прогибаться не впервой.
Да ладно..
Знаем мы все про вас чистеньких..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 13:26
Цитата:
В четверг - получишь...
111:
Чтобы стать ПП.. Стихи уже сочинял..
Чтобы стать ПП.. Стихи уже сочинял..
В четверг - получишь...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 13:29
Цитата:
Уговор после 30ти..
Иначе они свои обязательства не исполняют..
В Четверг на сколько помню лишают, нет?
drakon:
В четверг - получишь
В четверг - получишь
Уговор после 30ти..
Иначе они свои обязательства не исполняют..
В Четверг на сколько помню лишают, нет?
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2314
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 13:33
Цитата:
А кто там подсчёт комментариев производит, может искусственный интеллект задействован, как у робота Федора, хотя наврятли. По крайней мере наверное программа какая-то считает, возможно произошел сбой нормального режима функционирования.
111:
У меня уже 200 кристально чистыз комментариев.. А не проходит вот..
У меня уже 200 кристально чистыз комментариев.. А не проходит вот..
А кто там подсчёт комментариев производит, может искусственный интеллект задействован, как у робота Федора, хотя наврятли. По крайней мере наверное программа какая-то считает, возможно произошел сбой нормального режима функционирования.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 13:39
А за что разжаловали, так и останется тайной великой. Неужели за то, что завалил никому не нужными фотками?!
ПыСы. Дракон, при желании, проси фотки в личку скидывать. Мне-то всё равно, у меня всё равно ничего не показывает, но других, как я понял, уже достало.
ПыСы. Дракон, при желании, проси фотки в личку скидывать. Мне-то всё равно, у меня всё равно ничего не показывает, но других, как я понял, уже достало.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 13:41
Цитата:
Знаем мы все про вас чистеньких..
---
Что, снова голословные заявления?! Ведь отвечать придётся! Ну, если ты мужЫк.
111:
Знаем мы все про вас чистеньких..
---
Что, снова голословные заявления?! Ведь отвечать придётся! Ну, если ты мужЫк.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 13:42
Цитата:
ламбаду давай, а там посмотрим..
111:
Может станцевать чего....
Может станцевать чего....
ламбаду давай, а там посмотрим..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 13:49
Цитата:
ну вот,нытье началось.
[Исправлено: alex_60, 17.11.2021 - 13:54]
111:
Уговор после 30ти.. Иначе они свои обязательства не исполняют..
Уговор после 30ти.. Иначе они свои обязательства не исполняют..
ну вот,нытье началось.
[Исправлено: alex_60, 17.11.2021 - 13:54]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 14:13
Цитата:
А кто, тебе - мешает? Задавай...
maxsaf:
Блин, ну неужели так трудно у Дракона спросить как дела, как погода, что нового, и еще 27 рандомных вопросов.
Блин, ну неужели так трудно у Дракона спросить как дела, как погода, что нового, и еще 27 рандомных вопросов.
А кто, тебе - мешает? Задавай...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 14:52
Цитата:
Ответил же, за Дзюбу, с Акросом когда обсуждали футбол..
Уже не ваш земляк:
что разжаловали, так и останется тайной великой. Неужели за то, что завалил никому не нужными
что разжаловали, так и останется тайной великой. Неужели за то, что завалил никому не нужными
Ответил же, за Дзюбу, с Акросом когда обсуждали футбол..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 14:52
Фотки проходят и на модерации..
За это не переживаем..
За это не переживаем..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 15:15
Цитата:
Ничего
Просто показательный факт
Что даже на казахских сайтах нет запрета писать на других языках а на русскоязычном сайте с доменом в Украине-есть))
Просто иронично)))
И мы ещё боремся за сайт высокой культуры и быта....
Цитата:
Для тараканов зато это благо)
Цитата:
Это ты про тех кому наговрил всякого и тебе за это карточку теперь намять хотют?))
Цитата:
Ну теперь тебе придется учить узбекский)
Он как казахский только все через О))
Тошкент,Озбекистон,торокон)))
Цитата:
Шта? Цитата:
Почему пишет она а стыдно мне?)))
На серьезных щах она выискала все регалии американской пешки которая сказала про великую державу Россию и теперь будет гордится этим?)) Распечатай фотку этого генерала и повесь на стенку он теперь авторитет у вас))
Ну у малых народов я имею ввиду)
maxsaf:
Допустим, там нету запретов. И что?)
Допустим, там нету запретов. И что?)
Ничего
Просто показательный факт
Что даже на казахских сайтах нет запрета писать на других языках а на русскоязычном сайте с доменом в Украине-есть))
Просто иронично)))
И мы ещё боремся за сайт высокой культуры и быта....
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Для животного и старого маразматика Докторишки гражданство России - самый страшный грех.
Для животного и старого маразматика Докторишки гражданство России - самый страшный грех.
Для тараканов зато это благо)
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ибо в мой родной Кустанай понаехали всякие, с кем вообще не хочется пересекаться
Ибо в мой родной Кустанай понаехали всякие, с кем вообще не хочется пересекаться
Это ты про тех кому наговрил всякого и тебе за это карточку теперь намять хотют?))
Цитата:
Уже не ваш земляк:
И я бы с удовольствием выучил бы казахский, если бы только от этого был толк.Кстати, не такой уж он и сложный, пока жил,знал на бытовом уровне, но не в совершенстве
И я бы с удовольствием выучил бы казахский, если бы только от этого был толк.Кстати, не такой уж он и сложный, пока жил,знал на бытовом уровне, но не в совершенстве
Ну теперь тебе придется учить узбекский)
Он как казахский только все через О))
Тошкент,Озбекистон,торокон)))
Цитата:
таноми52:
Ишь, как переобулся! Лицемер!
Ишь, как переобулся! Лицемер!
Шта? Цитата:
таноми52:
Для недалёких: Не какой-то, а согласно законам США — самый высокопоставленный военный офицер вооружённых сил США, главный военный советник президента США, Совета национальной безопасности США и министра обороны.
Для недалёких: Не какой-то, а согласно законам США — самый высокопоставленный военный офицер вооружённых сил США, главный военный советник президента США, Совета национальной безопасности США и министра обороны.
Почему пишет она а стыдно мне?)))
На серьезных щах она выискала все регалии американской пешки которая сказала про великую державу Россию и теперь будет гордится этим?)) Распечатай фотку этого генерала и повесь на стенку он теперь авторитет у вас))
Ну у малых народов я имею ввиду)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 15:24
Россия опять начала истерику
Какой-то политолог российский разразился тирадой в сторону Казахстана
Это стало настолько уже частым явлением что даже как-то скучно
Скоро мы Украину перегоним по цитируемости в российских СМИ))
Говорит,вот прям так и говорит надо вывести всех русских из Казахстана и поставить запрет на передвижение товаров РК по российской территории)))
Это настолько иронично что даже страшно
Никогда столько зла Российская пропаганда русским за границей не приносила как в последние 7 лет
Благо у нас народ спокойно уже воспринимает тяфканье из за речки Уй
Я просто представил а что бы было,если бы Китай тоже самое сказал в отношении своих китайцев живущих в России?
Вот просто представим
Китайские политологи отрыто в СМИ призывают вывести всех китайцев из России а самой РФ утроить кузькину мать,закрыть границу и запретить передвижение товаров
Думаю погромы бы в Сибири начались неимоверные
При этом российская власть молчала бы в рот воды набравши,но народ темный выплеснул всю злобу на бедных китайских рабочих которые и не ждали бы такого "подарка" от Пекина
А у нас ничего,сказали как бы невзначай и дальше смузи пьют в Москве)))
Повторюсь благо народ у нас спокойный и воспринимает такие новости уже обыкновенно....но Россия явно и дальше будет гадить местным русским
В том что это медвежья услуга сомневаться не приходится
Украина тому пример
Какой-то политолог российский разразился тирадой в сторону Казахстана
Это стало настолько уже частым явлением что даже как-то скучно
Скоро мы Украину перегоним по цитируемости в российских СМИ))
Говорит,вот прям так и говорит надо вывести всех русских из Казахстана и поставить запрет на передвижение товаров РК по российской территории)))
Это настолько иронично что даже страшно
Никогда столько зла Российская пропаганда русским за границей не приносила как в последние 7 лет
Благо у нас народ спокойно уже воспринимает тяфканье из за речки Уй
Я просто представил а что бы было,если бы Китай тоже самое сказал в отношении своих китайцев живущих в России?
Вот просто представим
Китайские политологи отрыто в СМИ призывают вывести всех китайцев из России а самой РФ утроить кузькину мать,закрыть границу и запретить передвижение товаров
Думаю погромы бы в Сибири начались неимоверные
При этом российская власть молчала бы в рот воды набравши,но народ темный выплеснул всю злобу на бедных китайских рабочих которые и не ждали бы такого "подарка" от Пекина
А у нас ничего,сказали как бы невзначай и дальше смузи пьют в Москве)))
Повторюсь благо народ у нас спокойный и воспринимает такие новости уже обыкновенно....но Россия явно и дальше будет гадить местным русским
В том что это медвежья услуга сомневаться не приходится
Украина тому пример
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