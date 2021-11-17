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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 100 из 101«1...9899100101»
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5474
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 13:14
#1486
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Цитата:
Kairat stayer:
видать вспомнил одну из дискуссии трех летней давности. Тогда наверное

Он вме в блокнотик записывает, правда по своему..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
664
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 13:20
#1487
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Цитата:
111:

Может станцевать чего....
---
Ну, тебе шнырить и прогибаться не впервой...
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5474
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 13:22
#1488
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
тебе шнырить и прогибаться не впервой.

Да ладно..
Знаем мы все про вас чистеньких..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23318
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 13:26
#1489
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Цитата:
111:
Чтобы стать ПП.. Стихи уже сочинял..

В четверг - получишь... :lol:
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5474
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 13:29
#1490
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Цитата:
drakon:
В четверг - получишь

Уговор после 30ти..
Иначе они свои обязательства не исполняют..
В Четверг на сколько помню лишают, нет?
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2314
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 13:33
#1491
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Цитата:
111:
У меня уже 200 кристально чистыз комментариев.. А не проходит вот..


А кто там подсчёт комментариев производит, может искусственный интеллект задействован, как у робота Федора, хотя наврятли. По крайней мере наверное программа какая-то считает, возможно произошел сбой нормального режима функционирования.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
664
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 13:39
#1492
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А за что разжаловали, так и останется тайной великой. Неужели за то, что завалил никому не нужными фотками?!
ПыСы. Дракон, при желании, проси фотки в личку скидывать. Мне-то всё равно, у меня всё равно ничего не показывает, но других, как я понял, уже достало.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
664
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 13:41
#1493
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Цитата:
111:

Знаем мы все про вас чистеньких..
---
Что, снова голословные заявления?! Ведь отвечать придётся! Ну, если ты мужЫк.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 13:42
#1494
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Цитата:
111:
Может станцевать чего....


ламбаду давай, а там посмотрим..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 13:49
#1495
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Цитата:
111:
Уговор после 30ти.. Иначе они свои обязательства не исполняют..


ну вот,нытье началось.

[Исправлено: alex_60, 17.11.2021 - 13:54]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23318
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 14:13
#1496
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Цитата:
maxsaf:
Блин, ну неужели так трудно у Дракона спросить как дела, как погода, что нового, и еще 27 рандомных вопросов.

А кто, тебе - мешает? Задавай... :-P
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5474
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 14:52
#1497
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
что разжаловали, так и останется тайной великой. Неужели за то, что завалил никому не нужными

Ответил же, за Дзюбу, с Акросом когда обсуждали футбол..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5474
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 14:52
#1498
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Фотки проходят и на модерации..
За это не переживаем..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11143
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 15:15
#1499
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Цитата:
maxsaf:
Допустим, там нету запретов. И что?)

Ничего
Просто показательный факт
Что даже на казахских сайтах нет запрета писать на других языках а на русскоязычном сайте с доменом в Украине-есть))
Просто иронично)))
И мы ещё боремся за сайт высокой культуры и быта....
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Для животного и старого маразматика Докторишки гражданство России - самый страшный грех.

Для тараканов зато это благо)
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ибо в мой родной Кустанай понаехали всякие, с кем вообще не хочется пересекаться

Это ты про тех кому наговрил всякого и тебе за это карточку теперь намять хотют?))
Цитата:
Уже не ваш земляк:
И я бы с удовольствием выучил бы казахский, если бы только от этого был толк.Кстати, не такой уж он и сложный, пока жил,знал на бытовом уровне, но не в совершенстве

Ну теперь тебе придется учить узбекский)
Он как казахский только все через О))
Тошкент,Озбекистон,торокон)))
Цитата:
таноми52:
Ишь, как переобулся! Лицемер!

Шта? Цитата:
таноми52:
Для недалёких: Не какой-то, а согласно законам США — самый высокопоставленный военный офицер вооружённых сил США, главный военный советник президента США, Совета национальной безопасности США и министра обороны.

Почему пишет она а стыдно мне?)))
На серьезных щах она выискала все регалии американской пешки которая сказала про великую державу Россию и теперь будет гордится этим?)) Распечатай фотку этого генерала и повесь на стенку он теперь авторитет у вас))
Ну у малых народов я имею ввиду)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11143
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 15:24
#1500
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Россия опять начала истерику
Какой-то политолог российский разразился тирадой в сторону Казахстана
Это стало настолько уже частым явлением что даже как-то скучно
Скоро мы Украину перегоним по цитируемости в российских СМИ))
Говорит,вот прям так и говорит надо вывести всех русских из Казахстана и поставить запрет на передвижение товаров РК по российской территории)))
Это настолько иронично что даже страшно
Никогда столько зла Российская пропаганда русским за границей не приносила как в последние 7 лет
Благо у нас народ спокойно уже воспринимает тяфканье из за речки Уй
Я просто представил а что бы было,если бы Китай тоже самое сказал в отношении своих китайцев живущих в России?
Вот просто представим
Китайские политологи отрыто в СМИ призывают вывести всех китайцев из России а самой РФ утроить кузькину мать,закрыть границу и запретить передвижение товаров
Думаю погромы бы в Сибири начались неимоверные
При этом российская власть молчала бы в рот воды набравши,но народ темный выплеснул всю злобу на бедных китайских рабочих которые и не ждали бы такого "подарка" от Пекина
А у нас ничего,сказали как бы невзначай и дальше смузи пьют в Москве)))
Повторюсь благо народ у нас спокойный и воспринимает такие новости уже обыкновенно....но Россия явно и дальше будет гадить местным русским
В том что это медвежья услуга сомневаться не приходится
Украина тому пример
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