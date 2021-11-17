Отправлено: - 14:54





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=43784 Депутат Мажилиса Казыбек Иса выступил против госфинансирования футболаИсточник:

Цитата:Этот депутат как двуликий Янус. А если бы победили со счётом 8-0 то этот Янус пел бы дифирамбы сборной по футболу.Так же и в РФ..как победа так оды поют а как проиграли национальной команде Хорватии в матче заключительного десятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 так как и у нас нападки на футболистов.Ну не наше это в футбол играть ..не наше!