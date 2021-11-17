Отправлено: - 14:18

alex_60:

он что

[Исправлено: ACROS, 17.11.2021 - 14:19]

Цитата:Его задело то что: ген.сек сказал что взяли всего лишь 200 000 000 тенге, а депутат утверждает что взяли много: - 71 000 000 000 +111 000 000 000 деньги областных акиматов + деньги от спонсоров + деньги УЭФА + деньги Самрук Казына + и так далее = в общем БЕЗДОННАЯ бочка. И на выходе 8-0, и в мировом рейтинге далеко, в жопе у киргизов.