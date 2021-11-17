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≡ "Вливаем в футбол огромные средства, чтобы опозориться" - депутат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42856
"Вливаем в футбол огромные средства, чтобы опозориться" - депутат
Отправлено: 17.11.21 - 14:05
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Депутат Мажилиса Казыбек Иса выступил против госфинансирования футбола после разгромного поражения сборной Казахстана от Франции в матче отбора на ЧМ-2022. Он также упомянул академию "Оле Бразил", в которую за государственный счет ездили учиться футболу в Бразилию 78 казахстанских ребят. По его словам, никто из прошедших обучение сейчас не играет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14250
Re: "Вливаем в футбол огромные средства, чтобы...
Отправлено: 17.11.21 - 14:05
#1
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//Депутат Мажилиса Казыбек Иса выступил против госфинансирования футбола//

он что ,проснулся только что.
решил пропиариться?
еще два дня назад
Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола
Азамат Айтхожин сообщил о решении организации отказаться от государственного финансирования.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2231
"Вливаем в футбол огромные средства, чтобы опозориться" - депутат
Отправлено: 17.11.21 - 14:18
#2
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Цитата:
alex_60:
он что


Его задело то что: ген.сек сказал что взяли всего лишь 200 000 000 тенге, а депутат утверждает что взяли много: - 71 000 000 000 +111 000 000 000 деньги областных акиматов + деньги от спонсоров + деньги УЭФА + деньги Самрук Казына + и так далее = в общем БЕЗДОННАЯ бочка. И на выходе 8-0, и в мировом рейтинге далеко, в жопе у киргизов.

[Исправлено: ACROS, 17.11.2021 - 14:19]
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