Отправлено: - 14:09

Добринцофф:

в какую строну пересмотреть?

Цитата:Там всё зависит от МРП и базового числа 50; МРП и так каждый год увеличивается, наверное поднимут базовое число: - сделают не 50, а 60 или ещё что то в этом роде.