Kairat stayer: Вспомнил робота Федора, ранее обсуждали, что у него искусственный интеллект на высшем уровне был. Космонавтам чтобы его привести в чувство, пришлось использовать предмет типа молотка, пару раз ударили сразу нормально заработал.
тебя и молотком не надо. написал туалет,инотуризм,Кайрат. ты тут как тут,из табакарки.
Для животного и старого маразматика Докторишки гражданство России - самый страшный грех. Они здесь постоянно тычут этим. Хотя одно прожило, с его слов, в России несколько лет, а второй не очень то и казахстанским гордится. А кто и как относится к своему гражданству? Какие видит плюсы и минусы?
Я получил своё российское гражданство только из-за того, что в паспортном столе потеряли моё казахстанское удостоверение.У меня вообще не было планов менять гражданство. Я даже подумывал вернуться в Казахстан. Но, почитав Форум, пообщавшись с оставшимися родственниками, передумал. Ибо в мой родной Кустанай понаехали всякие, с кем вообще не хочется пересекаться. И таких стало большинство.И я бы с удовольствием выучил бы казахский, если бы только от этого был толк.Кстати, не такой уж он и сложный, пока жил,знал на бытовом уровне, но не в совершенстве.
Для недалёких: Не какой-то, а согласно законам США — самый высокопоставленный военный офицер вооружённых сил США, главный военный советник президента США, Совета национальной безопасности США и министра обороны. Это тот хвост, что "виляет собакой"!
111: Кайрат оказывается балшой человек тут.. Тебе клялись?
Порожняк он гонит, видать вспомнил одну из дискуссии трех летней давности. Тогда наверное тебя не было, возможно отпуск в связи с рождением ребенка брал. Когда один из полноправных деятелей жаловался, мол в туалете поезда пассажиры или проводники спёрли туалетную бумагу. Тем более я простой, чаи и кофе влиятельным людям никогда не разливал. Цитирую отрывок:
О жизни международных туристов в перспективе, в отдельных простых словах:
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