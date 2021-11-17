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≡ "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42854
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 00:06
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Путешественник Дамир КУЩЕЕВ приехал в Костанай на велосипеде сегодня, 16 ноября. На брифинге в РСК он отметил, что наша страна не приспособлена для велотуризма, а "картинка в телевизоре и в реальности сильно отличаются друг от друга".
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2611
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 10:12
#15
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Цитата:
ACROS:
Скоро на трассе Карабутак-Рудны, возле с. Алшановка откроется оборудованный и теплый туалет по последнему слову техники, так по крайней мере его рекламирует КазАвтоЖол.

От Кустаная до Алчановки 160 км. Можно и не успеть... к единственному туалету... очередь занять :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14244
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 10:28
#16
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Цитата:
ACROS:
Скоро на трассе Карабутак-Рудны, возле с. Алшановка откроется оборудованный и теплый туалет по последнему слову техники,


скоро...хорошее слово.
десять лет назад внештатный помощник министра туризма по Костанайской области Кайрат,
клялся что через полгода все трассы будут заставлены туалетами для инотуристов.
министры менялись.
туалеты не появлялись..
восток-дело тонкое..
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C
§ CrazyBeaver
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.06.15
Сообщений:
164
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 10:35
#17
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Ох Георгий, Георгий. Лишь бы написать. Пешком - это не велотрип. В 20 году он не ездил в Костанай. Чем слушали, когда вопросы задавали. Или память короткая. Или диктофон сломался? 😁 Статья - лишь бы написать, что все плохо.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1645
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 10:39
#18
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Цитата:
НГ:
Для велопутешественников нужны кемпинги, нужны хорошие уличные туалеты, а не дырки, в которые страшно зайти.

Чтобы посчитать количество туалетов для велосипедиста, нужно умножить скорость велосипедиста на время, которое он сможет терпеть. Если не пить пиво во время езды и ходить в туалет раз в три часа, то можно проехать от пункта А до пункта Б примерно 30-40 км. То есть, строить туалеты нужно как минимум через 30 км. А ведь этот парень еще ходил пешком. Это же сколько туалетов нужно построить, чтобы такие туристы чувствовали себя комфортно?

Если учесть, сколько проблем было с туалетом на таможне, то задача придорожного сервиса покажется нерешаемой. Но выход есть - цифровизация трассы. Можно пустить по дороге платные передвижные туалеты с GPS навигацией и приемом онлайн заявок. Заранее подается заявка на услугу и в нужный момент в нужном месте вас ждет сюрприз - туалет на колесах. Это же реальная бомба для развития туризма, там одной наружной рекламой можно отбить все затраты.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14244
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 10:48
#19
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Цитата:
Маркс:
Можно пустить по дороге платные передвижные туалеты с GPS навигацией и приемом онлайн заявок. Заранее подается заявка на услугу и в нужный момент в нужном месте вас ждет сюрприз - туалет на колесах.


можно дроны использовать,
тогда и там где дорог нет,услуга будет доступна.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11138
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 10:49
#20
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Цитата:
ACROS:
Да любой житель Казахстана знает город Костанай и Костанайскую область

Нет
Алматинцы кроме юга и Астаны сильно севером не интересуются
Как москвичи не знают где там этот Биробиджан Думают что в Азербайджане

Цитата:
yudjin:
Ведь что отличает южан... ушлая хитрож...ть... без личной выгоды не будет тебе ни чая, ни баурсаков.

Вот она северная доброта и милостливость
А на деле какойто позор и дискредитация всех северян
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8259
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 10:54
#21
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Цитата:
Маркс:
Чтобы посчитать количество туалетов для велосипедиста

В этом вся прелесть велотуризма,что туалет в принципе и не нужен,нужна только бумага туалетная.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14244
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 11:01
#22
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наверное лучше никакие туалеты на дорогах не надо строить.
как никак экзотика.
экотуризм.
живая природа.
инотуристы с воздыханием по возврашении домой будут вспоминать.
как они выжили несмотря ни на что.
и будут мечтать вновь повторить такое экстремальное путешествие.
о,Казахстан,это нечто ,будут они рассказывать на своей родине,
и им будут завидовать.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2228
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 11:03
#23
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Цитата:
Козлов я:
не успеть...


Успеете, главное потерпите до 2022 года: в будущем году планируется строительство и сдача ещё одного такого же тёплого и оборудованного туалета возле моста через р.Аят или правильно Айет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2228
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 11:08
#24
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Цитата:
alex_60:
можно дроны использовать,


Ещё проще: -пустую пластиковую бутылку в дорогу. И всё делаешь не останавливая машину, кроме женского пола.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7899
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 11:22
#25
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Цитата:
Маркс:
Можно пустить по дороге платные передвижные туалеты

Для пеших вообще красота.... и подъехал, и душу облегчил
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5468
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 12:33
#26
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Для него туалеты важнее или Независимость Казахстана, которой он посвятил свой проезд?
Если Независимость, то люби его таким каким он есть..
Иначе становись в оппозицию и говори о туалетах, ямках, демократии..
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5468
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 12:44
#27
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Ну понятно..
Сейчас окажется, что туалеты в связи с повышением к дню Независимости стоят уже не 23 миллиона тенге, а все 35, и начнут проводить тендер на них..
Среди степи..
Просто так в Казахстане не делается ничего, особенно ко всяким приуроченным дням..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1645
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 12:57
#28
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Цитата:
ACROS:
Ещё проще: -пустую пластиковую бутылку в дорогу.

19-литровую, в которых воду развозят. И каждый турист пусть сам тащит свою бутыль по маршруту. Тогда реально можно меньше туалетов строить.
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