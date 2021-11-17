Re: Ревакцинация в Казахстане: почему нужно чередовать вакцины

Отправлено: - 11:26

Обратно не включают в первоочередную и за счёт государства,группу: продавцов как в магазинах так и на рынках. Эти люди работают с большим контингентом людей нежели педагоги, и у них более высокая вероятность заражения.