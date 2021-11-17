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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 99 из 99«1...979899
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14244
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:51
#1471
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Цитата:
Kairat stayer:
Вспомнил робота Федора, ранее обсуждали, что у него искусственный интеллект на высшем уровне был. Космонавтам чтобы его привести в чувство, пришлось использовать предмет типа молотка, пару раз ударили сразу нормально заработал.


тебя и молотком не надо.
написал туалет,инотуризм,Кайрат.
ты тут как тут,из табакарки.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2313
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:52
#1472
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Цитата:
alex_60:
ты от темы не отходи, что там по туалетам, где твой кореш министр туризма,с которым вы клялись,


Какая тема, опять порожняк гонишь, я не ответственное лицо занимающее соответствующую должность, чтобы что-то обещать, тем более клясться.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2313
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:55
#1473
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Цитата:
alex_60:
написал туалет,инотуризм


Какие туалеты, интуризм. Диярея у тебя что ли? Лечиться нужно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14073
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 12:01
#1474
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Цитата:
abaika95:
Объективности ради Интересно а в других СМИ пишущих на гос языке есть запрет на использование в комментариях других языков? Ну-ка кто в курсе?)

Допустим, там нету запретов. И что?))
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
661
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 12:16
#1475
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Для животного и старого маразматика Докторишки гражданство России - самый страшный грех. Они здесь постоянно тычут этим. Хотя одно прожило, с его слов, в России несколько лет, а второй не очень то и казахстанским гордится.
А кто и как относится к своему гражданству? Какие видит плюсы и минусы?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2711
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 12:24
#1476
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Цитата:
abaika95:
И наших тихих поволжских немцев Которые 200 лет со времени Екатерины картошку окучивали под Саратовым)) Да и Какие они немцы? Русские с немецкими фамилиями просто


Ишь, как переобулся! Лицемер!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
661
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 12:25
#1477
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Я получил своё российское гражданство только из-за того, что в паспортном столе потеряли моё казахстанское удостоверение.У меня вообще не было планов менять гражданство. Я даже подумывал вернуться в Казахстан. Но, почитав Форум, пообщавшись с оставшимися родственниками, передумал. Ибо в мой родной Кустанай понаехали всякие, с кем вообще не хочется пересекаться. И таких стало большинство.И я бы с удовольствием выучил бы казахский, если бы только от этого был толк.Кстати, не такой уж он и сложный, пока жил,знал на бытовом уровне, но не в совершенстве.
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5468
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 12:27
#1478
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
меня вообще не было планов менять

Чего только не бывает на праздниках с пассажирами поездов..
Ирония судьбы..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2711
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 12:29
#1479
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Цитата:
abaika95:
какой-то начальник штаба так назвал)


Для недалёких:
Не какой-то, а согласно законам США — самый высокопоставленный военный офицер вооружённых сил США, главный военный советник президента США, Совета национальной безопасности США и министра обороны.
Это тот хвост, что "виляет собакой"!
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5468
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 12:30
#1480
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Цитата:
alex_60:
где твой кореш министр туризма,с которым вы клялись,

Кайрат оказывается балшой человек тут..
Тебе клялись?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14244
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 12:34
#1481
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Цитата:
111:
Кайрат оказывается балшой человек тут.. Тебе клялись?


да,говорил малахай сьем ,если не будет туалетов.
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5468
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 12:52
#1482
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У меня уже 200 кристально чистыз комментариев..
А не проходит вот..
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2313
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 13:01
#1483
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Цитата:
111:
Кайрат оказывается балшой человек тут.. Тебе клялись?


Порожняк он гонит, видать вспомнил одну из дискуссии трех летней давности. Тогда наверное тебя не было, возможно отпуск в связи с рождением ребенка брал. Когда один из полноправных деятелей жаловался, мол в туалете поезда пассажиры или проводники спёрли туалетную бумагу. Тем более я простой, чаи и кофе влиятельным людям никогда не разливал. Цитирую отрывок:

О жизни международных туристов в перспективе, в отдельных простых словах:

Обитатели деревни. Дорогие гости.
Внимание, внимание! (ахтунг, ахтунг!).
Разрабатывается программа. Приезжают интуристы.
Гиды. Переводчики. Народ арбайтен (работать).

Аэропорт. Девушки. Каравай. Соль.
Дома отдыха. Пансионаты. Базар. Туалеты. Бумаги.
Ja, гут, гут! (Да, хорошо, хорошо!).
Боровое. Алаколь. Сосновый бор. Шалкар. Балхаш.

Бесбармак. Баурсаки. Кумыс. Шнапс ( алкогольный напиток). Различные блюда.
Массаж. Грязи. Процедуры. Танцы. Караоке. Катание на лошадях. Прочие развлечения.
Пополнилась казна. Уезжают интуристы.
Машет ручкою народ. Приезжайте снова.

Подробнее здесь:
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5468
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 13:01
#1484
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Может станцевать чего....
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