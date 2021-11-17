Отправлено: - 11:51

Kairat stayer:

Вспомнил робота Федора, ранее обсуждали, что у него искусственный интеллект на высшем уровне был. Космонавтам чтобы его привести в чувство, пришлось использовать предмет типа молотка, пару раз ударили сразу нормально заработал.

Цитата:тебя и молотком не надо.написал туалет,инотуризм,Кайрат.ты тут как тут,из табакарки.