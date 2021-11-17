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≡ Ревакцинация в Казахстане: почему нужно чередовать вакцины
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42854
Ревакцинация в Казахстане: почему нужно чередовать вакцины
Отправлено: 17.11.21 - 11:26
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Врач объяснила, почему при ревакцинации нужно чередовать разные вакцины. Ранее Минздрав Казахстана сообщил, что лицам, получившим вакцинацию векторными ("Спутник V") вакцинами, следует ревакцинироваться через 9 месяцев инактивированной.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2228
Re: Ревакцинация в Казахстане: почему нужно чередовать вакцины
Отправлено: 17.11.21 - 11:26
#1
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Обратно не включают в первоочередную и за счёт государства,группу: продавцов как в магазинах так и на рынках. Эти люди работают с большим контингентом людей нежели педагоги, и у них более высокая вероятность заражения.
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