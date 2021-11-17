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НГ:

Для велопутешественников нужны кемпинги, нужны хорошие уличные туалеты, а не дырки, в которые страшно зайти.



Цитата:Чтобы посчитать количество туалетов для велосипедиста, нужно умножить скорость велосипедиста на время, которое он сможет терпеть. Если не пить пиво во время езды и ходить в туалет раз в три часа, то можно проехать от пункта А до пункта Б примерно 30-40 км. То есть, строить туалеты нужно как минимум через 30 км. А ведь этот парень еще ходил пешком. Это же сколько туалетов нужно построить, чтобы такие туристы чувствовали себя комфортно?Если учесть, сколько проблем было с туалетом на таможне, то задача придорожного сервиса покажется нерешаемой. Но выход есть - цифровизация трассы. Можно пустить по дороге платные передвижные туалеты с GPS навигацией и приемом онлайн заявок. Заранее подается заявка на услугу и в нужный момент в нужном месте вас ждет сюрприз - туалет на колесах. Это же реальная бомба для развития туризма, там одной наружной рекламой можно отбить все затраты.