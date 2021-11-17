Отправлено: - 11:29

serg kost:

Самолёт Checkmate будет выпускаться и в беспилотном исполнении, без кабины пилота. Похоже, будет покруче беспилотного ударного "Охотника". А ведь этот самолёт на экспорт планируется, как самый дешёвый пятого поколения в мире.

Цитата:Время покажет, возможно дешево, но это не свидетельствует, что действительно качественный истребитель и пятого поколения. Это Checkmate или СУ 75, легкий истребитель с одним двигателем. Пиара много, на выставке недавно предоставили пока только макет. Для примера СУ 57, макет был собран в 2004 году, первый полет совершил в 2010 году, до сих пор испытания проводят, серийное производство ещё не наладили. Ранее здесь на форуме обсуждали, что в своё время для полёта на луну собрали макет космического корабля "Орёл", в основном из пластмассы, дальше дело не пошло.Планируют якобы, что СУ 75 в 2023 году совершит первый полет, а в 2024 году организуют производство и 2026 поступит на вооружение и будет экспортироваться.Заявленные параметры касающийся искусственного интеллекта, так США и Запад в этом направлении на несколько поколений вперёд ушли. Также нахваливают двигатель второго этапа изделие 30, при этом, до сих пор испытания проводят, в том числе на СУ 57. Ещё отмечают, что может с использованием РЛСс АФАР атаковать до 6 целей одновременно, такие характеристики есть у многих современных истребителей. В дальнем воздушном бою предполагаемый СУ 75, как отметил выше пока ещё макет, с использованием бортового компьютера обнаруживать и поражать до запуска ракет F-22 и F-35 не может. В последних используются ракеты класса воздух-воздух, опять же дальность серийно производимых ракет в США больше.Посмотрим может действительно какие то рывки и толчки совершать и не получиться как с пассажирским Суперджетом-100 разработанным в России после распада СССР, как говорится будем надеяться на лучшее.