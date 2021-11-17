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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:16
Цитата:
ты трепач и клеветник. ну и провокатор по жизни ты .
моя Родина- Казахстан, паспорт у меня синий.
так что понаехавший, мели емеля,твоя неделя.
abaika95:
Понимаю обидно тебе за свою родину и паспорт красный
Понимаю обидно тебе за свою родину и паспорт красный
ты трепач и клеветник. ну и провокатор по жизни ты .
моя Родина- Казахстан, паспорт у меня синий.
так что понаехавший, мели емеля,твоя неделя.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:17
Цитата:
Да так и есть
Русские сильные войны которые под палку монголам и кипчакам не бросились а прям легли и держалась золотая орда! И иго потому 300тлет на Руси было потомучто русские мучали русских)
Точно а то историки чето спорят там)) какие монголы вообще? Чингисхан вон на Рен ТВ доказали был русским))
пЫ сы смешной исторический факт для неграмотной таноми
Тому русскому ратнику который отрубил в бою голову Ногаю потом самому бошку отрезали свои же начальники кипчаки
По ироничной причине
Негоже холопу кнезьям бошки рубить))
таноми52:
Ну, так может, поэтому, благодаря княжеской междуусобице, сильным русским воинам, а не степному сброду, бросившемуся под палку монголов с целью пограбить, побесчинствовать, и держались татаро-монголы?
Ну, так может, поэтому, благодаря княжеской междуусобице, сильным русским воинам, а не степному сброду, бросившемуся под палку монголов с целью пограбить, побесчинствовать, и держались татаро-монголы?
Да так и есть
Русские сильные войны которые под палку монголам и кипчакам не бросились а прям легли и держалась золотая орда! И иго потому 300тлет на Руси было потомучто русские мучали русских)
Точно а то историки чето спорят там)) какие монголы вообще? Чингисхан вон на Рен ТВ доказали был русским))
пЫ сы смешной исторический факт для неграмотной таноми
Тому русскому ратнику который отрубил в бою голову Ногаю потом самому бошку отрезали свои же начальники кипчаки
По ироничной причине
Негоже холопу кнезьям бошки рубить))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:19
Цитата:
Да ладно что ты взьелся то?
Сказал бы открыто да ты россиянин и баста (тоже)
Ну что тебя за это больше гнобить что-ли тут будут?) Нет пожалеют и отпустят
alex_60:
ты трепач и клеветник. ну и провокатор по жизни ты . моя Родина- Казахстан, паспорт у меня синий
ты трепач и клеветник. ну и провокатор по жизни ты . моя Родина- Казахстан, паспорт у меня синий
Да ладно что ты взьелся то?
Сказал бы открыто да ты россиянин и баста (тоже)
Ну что тебя за это больше гнобить что-ли тут будут?) Нет пожалеют и отпустят
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2709
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:21
Цитата:
А нужно у тебя подтверждение искать? Твоя мания величия зашкаливает!
Цитата:
Бедный, бедный абайка! В своей оголтелой русофобии он и не заметил, что прошло всего 5 лет, а США уже объявили начало "эпохи триполярного мира"- США, Китая и, может, РК?
abaika95:
Все апологеты величия Россия подтверждение своему величию постоянно пытаются найти у западных политиков))
Все апологеты величия Россия подтверждение своему величию постоянно пытаются найти у западных политиков))
А нужно у тебя подтверждение искать? Твоя мания величия зашкаливает!
Цитата:
abaika95:
что президент США Обама ещё в далёком 16 году Россию обозвал региональной державой
что президент США Обама ещё в далёком 16 году Россию обозвал региональной державой
Бедный, бедный абайка! В своей оголтелой русофобии он и не заметил, что прошло всего 5 лет, а США уже объявили начало "эпохи триполярного мира"- США, Китая и, может, РК?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:26
что, там вчера про Буратино было..
где он, и как зовут,
тут он, строгает и строгает .
или вот еще,он в другом ракурсе.
Если я чешу в затылке - Не беда! В голове моей опилки,
Да, да, да. Но хотя там и опилки,
Но кричалки и вопилки,
Но кричалки и вопилки,
А также: Шумелки, пыхтелки и сопелки,
- Сочинию я неплохо иногда. Да!!!!
сейчас он написал пост 1458.
[Исправлено: alex_60, 17.11.2021 - 11:27]
где он, и как зовут,
тут он, строгает и строгает .
или вот еще,он в другом ракурсе.
Если я чешу в затылке - Не беда! В голове моей опилки,
Да, да, да. Но хотя там и опилки,
Но кричалки и вопилки,
Но кричалки и вопилки,
А также: Шумелки, пыхтелки и сопелки,
- Сочинию я неплохо иногда. Да!!!!
сейчас он написал пост 1458.
[Исправлено: alex_60, 17.11.2021 - 11:27]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:28
Цитата:
А зачем его вообще искать то?))
Ну живите вы тихо,мирно,вон финны не ищут себе величия, вон Канада тихая мирная страна
А уровень жизни в десятки раз выше чем в "великой" России
Может не там величие ищите?))
Цитата:
5 лет президентства клоуна Трампа? Которой Цитата:
Ржанул сейчас
Загуглил триполряный мир
И мне выдало сто питцот ссылок российских пропагандиских газет на высказывание все тогоже начальника штаба США о том что Китай,США и Россия великие державы
Российские пропагандисты прям смакуют подробности и то что этот генерал не просто пешка а прям пешка пешка!! И симонянское СМИ прям слюной исходит что мы добились признания!! Ведь Путин и хотел этого!!))
Комплекс малых народов ее богу))
таноми52:
А нужно у тебя подтверждение искать?
А нужно у тебя подтверждение искать?
А зачем его вообще искать то?))
Ну живите вы тихо,мирно,вон финны не ищут себе величия, вон Канада тихая мирная страна
А уровень жизни в десятки раз выше чем в "великой" России
Может не там величие ищите?))
Цитата:
таноми52:
он и не заметил, что прошло всего 5 лет,
он и не заметил, что прошло всего 5 лет,
5 лет президентства клоуна Трампа? Которой Цитата:
таноми52:
США уже объявили начало "эпохи триполярного мира"- США, Китая и, может, РК?
США уже объявили начало "эпохи триполярного мира"- США, Китая и, может, РК?
Ржанул сейчас
Загуглил триполряный мир
И мне выдало сто питцот ссылок российских пропагандиских газет на высказывание все тогоже начальника штаба США о том что Китай,США и Россия великие державы
Российские пропагандисты прям смакуют подробности и то что этот генерал не просто пешка а прям пешка пешка!! И симонянское СМИ прям слюной исходит что мы добились признания!! Ведь Путин и хотел этого!!))
Комплекс малых народов ее богу))
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2308
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:29
Цитата:
Время покажет, возможно дешево, но это не свидетельствует, что действительно качественный истребитель и пятого поколения. Это Checkmate или СУ 75, легкий истребитель с одним двигателем. Пиара много, на выставке недавно предоставили пока только макет. Для примера СУ 57, макет был собран в 2004 году, первый полет совершил в 2010 году, до сих пор испытания проводят, серийное производство ещё не наладили. Ранее здесь на форуме обсуждали, что в своё время для полёта на луну собрали макет космического корабля "Орёл", в основном из пластмассы, дальше дело не пошло.
Планируют якобы, что СУ 75 в 2023 году совершит первый полет, а в 2024 году организуют производство и 2026 поступит на вооружение и будет экспортироваться.
Заявленные параметры касающийся искусственного интеллекта, так США и Запад в этом направлении на несколько поколений вперёд ушли. Также нахваливают двигатель второго этапа изделие 30, при этом, до сих пор испытания проводят, в том числе на СУ 57. Ещё отмечают, что может с использованием РЛС
с АФАР атаковать до 6 целей одновременно, такие характеристики есть у многих современных истребителей. В дальнем воздушном бою предполагаемый СУ 75, как отметил выше пока ещё макет, с использованием бортового компьютера обнаруживать и поражать до запуска ракет F-22 и F-35 не может. В последних используются ракеты класса воздух-воздух, опять же дальность серийно производимых ракет в США больше.
Посмотрим может действительно какие то рывки и толчки совершать и не получиться как с пассажирским Суперджетом-100 разработанным в России после распада СССР, как говорится будем надеяться на лучшее.
serg kost:
Самолёт Checkmate будет выпускаться и в беспилотном исполнении, без кабины пилота. Похоже, будет покруче беспилотного ударного "Охотника". А ведь этот самолёт на экспорт планируется, как самый дешёвый пятого поколения в мире.
Самолёт Checkmate будет выпускаться и в беспилотном исполнении, без кабины пилота. Похоже, будет покруче беспилотного ударного "Охотника". А ведь этот самолёт на экспорт планируется, как самый дешёвый пятого поколения в мире.
Время покажет, возможно дешево, но это не свидетельствует, что действительно качественный истребитель и пятого поколения. Это Checkmate или СУ 75, легкий истребитель с одним двигателем. Пиара много, на выставке недавно предоставили пока только макет. Для примера СУ 57, макет был собран в 2004 году, первый полет совершил в 2010 году, до сих пор испытания проводят, серийное производство ещё не наладили. Ранее здесь на форуме обсуждали, что в своё время для полёта на луну собрали макет космического корабля "Орёл", в основном из пластмассы, дальше дело не пошло.
Планируют якобы, что СУ 75 в 2023 году совершит первый полет, а в 2024 году организуют производство и 2026 поступит на вооружение и будет экспортироваться.
Заявленные параметры касающийся искусственного интеллекта, так США и Запад в этом направлении на несколько поколений вперёд ушли. Также нахваливают двигатель второго этапа изделие 30, при этом, до сих пор испытания проводят, в том числе на СУ 57. Ещё отмечают, что может с использованием РЛС
с АФАР атаковать до 6 целей одновременно, такие характеристики есть у многих современных истребителей. В дальнем воздушном бою предполагаемый СУ 75, как отметил выше пока ещё макет, с использованием бортового компьютера обнаруживать и поражать до запуска ракет F-22 и F-35 не может. В последних используются ракеты класса воздух-воздух, опять же дальность серийно производимых ракет в США больше.
Посмотрим может действительно какие то рывки и толчки совершать и не получиться как с пассажирским Суперджетом-100 разработанным в России после распада СССР, как говорится будем надеяться на лучшее.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:30
страна ,да
[Исправлено: alex_60, 17.11.2021 - 11:31]
[Исправлено: alex_60, 17.11.2021 - 11:31]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:31
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