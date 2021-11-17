Отправлено: - 10:56

alex_60:

наверное бананов переел,когда учили тебя там. или били бананами по голове . и смеялись.теперь комплексуешь. правда зря средства и время на тебя потратили. не в прок пошло..

Цитата:Понимаю обидно тебе за свою родину и паспорт красныйНо ничего не попишешьСеверный бананостан хоть и без бананов))