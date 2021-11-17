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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 06:05
Цитата:
Эти оборванные дехкане в Афгане гнобили вас десятки лет, и продавали ваши трусливые шкуры на рынках, как барашков. Танки и самолеты ваши сожгли, и вы трусливо бежали оттуда,щедро откупившись за обратную дорогу! Заметил одно! Чем меньше народ против вас стоит, тем больше получаете от него 3,14юлей! Дань и откупные им платите, как монголам! Вам не привыкать, обирая своих пенсионеров!
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 17.11.2021 - 06:36]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 17.11.2021 - 06:40]
Don Julio:
Эти оборванные дехкане в Афгане гнобили вас десятки лет, и продавали ваши трусливые шкуры на рынках, как барашков. Танки и самолеты ваши сожгли, и вы трусливо бежали оттуда,щедро откупившись за обратную дорогу! Заметил одно! Чем меньше народ против вас стоит, тем больше получаете от него 3,14юлей! Дань и откупные им платите, как монголам! Вам не привыкать, обирая своих пенсионеров!
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 17.11.2021 - 06:36]
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 17.11.2021 - 06:40]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 06:50
Цитата:
Труслив не по годам, смотрю! Ты же сын великих завоевателей! Гордись этим! Хоть с 1939 по 1945 годы, поели ваши предки вдоволь натуральных продуктов из оккупированных стран. Мой родственник ушел бить вас, оставив дома 2 мешка колхозной картошки. Увидел в Германии погреба с тоннами продуктов! Что не хватало вам?
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 17.11.2021 - 06:55]
elektron:
Труслив не по годам, смотрю! Ты же сын великих завоевателей! Гордись этим! Хоть с 1939 по 1945 годы, поели ваши предки вдоволь натуральных продуктов из оккупированных стран. Мой родственник ушел бить вас, оставив дома 2 мешка колхозной картошки. Увидел в Германии погреба с тоннами продуктов! Что не хватало вам?
[Исправлено: Доктор СИЗШ, 17.11.2021 - 06:55]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 08:52
Цитата:
ШИЗШ,обход уже был?
санитар не наругал?
Доктор СИЗШ:
ШИЗШ,обход уже был?
санитар не наругал?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 09:42
Цитата:
такая смешная абайка95.
наверное бананов переел,когда учили тебя там.
или били бананами по голове .
и смеялись.теперь комплексуешь.
правда зря средства и время на тебя потратили.
не в прок пошло..
abaika95:
Россия региональная банановая республика
Россия региональная банановая республика
такая смешная абайка95.
наверное бананов переел,когда учили тебя там.
или били бананами по голове .
и смеялись.теперь комплексуешь.
правда зря средства и время на тебя потратили.
не в прок пошло..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 10:35
Цитата:
да,правилами запрещено..
вот что он там написал , надо бы разобраться.
Цитата:
вот так и не иначе. ничего себе.
maxsaf:
Тут запрещено на чужеземных языках выражаться правилами форума.
Тут запрещено на чужеземных языках выражаться правилами форума.
да,правилами запрещено..
вот что он там написал , надо бы разобраться.
Цитата:
Доктор СИЗШ:
А должен быть на форуме казахский!
А должен быть на форуме казахский!
вот так и не иначе. ничего себе.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 10:41
Сборная Казахстана по футболу провела товарищеский матч с командой Таджикистана.
Встреча, которая прошла в Нур-Султане,
завершилась со счетом 1:0 в пользу нашей национальной дружины.
неожиданно, ведь могут когда хотят.
Встреча, которая прошла в Нур-Султане,
завершилась со счетом 1:0 в пользу нашей национальной дружины.
неожиданно, ведь могут когда хотят.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 10:44
наверное это отказ от государственного финансирования
приносит первые плоды.
приносит первые плоды.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 10:56
Цитата:
Понимаю обидно тебе за свою родину и паспорт красный
Но ничего не попишешь
Северный бананостан хоть и без бананов))
alex_60:
наверное бананов переел,когда учили тебя там. или били бананами по голове . и смеялись.теперь комплексуешь. правда зря средства и время на тебя потратили. не в прок пошло..
наверное бананов переел,когда учили тебя там. или били бананами по голове . и смеялись.теперь комплексуешь. правда зря средства и время на тебя потратили. не в прок пошло..
Понимаю обидно тебе за свою родину и паспорт красный
Но ничего не попишешь
Северный бананостан хоть и без бананов))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 10:58
Цитата:
Объективности ради
Интересно а в других СМИ пишущих на гос языке есть запрет на использование в комментариях других языков? Ну-ка кто в курсе?)
Уже не ваш земляк:
Для желающих общаться на государственном языке есть другие СМИ
Для желающих общаться на государственном языке есть другие СМИ
Объективности ради
Интересно а в других СМИ пишущих на гос языке есть запрет на использование в комментариях других языков? Ну-ка кто в курсе?)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:00
Цитата:
"Председатель Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Америка, Россия и Китай - три великие державы, которые вступают в крайне нестабильный период..."
Бедный Милли! Он не знал, что абайка считает Россию банановой, равной всего лишь Узбекистану!
Никогда Милли, этому мелкому, не дорасти до абайки!
abaika95:
Россия если с мелкой Украиной ниче сделать не может и постояно с ней сравнивается какая это сверх? Так обычный Узбекистан просто огромный в размерах))
Россия если с мелкой Украиной ниче сделать не может и постояно с ней сравнивается какая это сверх? Так обычный Узбекистан просто огромный в размерах))
"Председатель Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Америка, Россия и Китай - три великие державы, которые вступают в крайне нестабильный период..."
Бедный Милли! Он не знал, что абайка считает Россию банановой, равной всего лишь Узбекистану!
Никогда Милли, этому мелкому, не дорасти до абайки!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:00
Цитата:
Что то вы доктор путаете
Настоящих Пруссаков которые дранГ нах Остен
И наших тихих поволжских немцев
Которые 200 лет со времени Екатерины картошку окучивали под Саратовым))
Да и Какие они немцы? Русские с немецкими фамилиями просто
Доктор СИЗШ:
Труслив не по годам, смотрю! Ты же сын великих завоевателей! Гордись этим! Хоть с 1939 по 1945 годы,
Труслив не по годам, смотрю! Ты же сын великих завоевателей! Гордись этим! Хоть с 1939 по 1945 годы,
Что то вы доктор путаете
Настоящих Пруссаков которые дранГ нах Остен
И наших тихих поволжских немцев
Которые 200 лет со времени Екатерины картошку окучивали под Саратовым))
Да и Какие они немцы? Русские с немецкими фамилиями просто
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:06
Цитата:
Бедная танома не знает наверно что президент США Обама ещё в далёком 16 году Россию обозвал региональной державой мол она только с украинцами и узбеками может тягаться на что Путин очень сильно обиделся) Цитата:
Никогда этому Милли не дорасти до Обамы
И кстати заметил смешной факт))
Все апологеты величия Россия подтверждение своему величию постоянно пытаются найти у западных политиков))
То какой-то сбитый летчик назвал Россию цивилизацией то тут начальник штаба что-то брякнул и всё в России праздник,ууиии нас назвали державой равной Китаю и США !!! Да да да мы такие!! Наш же аж в США какой-то начальник штаба так назвал))))
Ржу
И эти люди ещё чето про комплексы малых народов трындят
таноми52:
Председатель Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Америка, Россия и Китай - три великие державы, которые вступают в крайне нестабильный период..."
Председатель Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Америка, Россия и Китай - три великие державы, которые вступают в крайне нестабильный период..."
Бедная танома не знает наверно что президент США Обама ещё в далёком 16 году Россию обозвал региональной державой мол она только с украинцами и узбеками может тягаться на что Путин очень сильно обиделся) Цитата:
таноми52:
Никогда Милли, этому мелкому, не дорасти до абайки!
Никогда Милли, этому мелкому, не дорасти до абайки!
Никогда этому Милли не дорасти до Обамы
И кстати заметил смешной факт))
Все апологеты величия Россия подтверждение своему величию постоянно пытаются найти у западных политиков))
То какой-то сбитый летчик назвал Россию цивилизацией то тут начальник штаба что-то брякнул и всё в России праздник,ууиии нас назвали державой равной Китаю и США !!! Да да да мы такие!! Наш же аж в США какой-то начальник штаба так назвал))))
Ржу
И эти люди ещё чето про комплексы малых народов трындят
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:11
Цены на газ в Европе снова подскочили.
Впервые с конца октября достигли отметки в 1100 долларов за тысячу кубометров.
игра в кошки мышки продолжается.
мышки пока замерзать начнут. лапками кверху.
но они гордые.
Впервые с конца октября достигли отметки в 1100 долларов за тысячу кубометров.
игра в кошки мышки продолжается.
мышки пока замерзать начнут. лапками кверху.
но они гордые.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:12
Цитата:
Да было дело
Как только не назвали и саками,и скифами и половцами и печенегами и торками определится не могли
Монголов правда тоже с какими-то татарами из Китая путали
А потом нате вам эти татары оказывается поволжские которые бывшие булгары)
Все перепутано в Евразии
В арабских странах все четко
Вот араб из Египта вот араб из Ирака
Вот араб из Алжира
Вот араб из саудии вот араб из Палестины а вот араб ой нет это еврей, хотя нет вроде араб, нет не араб это ассирииец,нет он турок,да какой он турок видно же перс?! Да какой перс,со спины видно что Курд!! Так и началась великая заварушка))
Доктор СИЗШ:
Когда монголы правили миром, данная горстка людей не имела вообще своего названия. Проезжали по их степи иностранцы, по всякому их называли в своих летописях.
Когда монголы правили миром, данная горстка людей не имела вообще своего названия. Проезжали по их степи иностранцы, по всякому их называли в своих летописях.
Да было дело
Как только не назвали и саками,и скифами и половцами и печенегами и торками определится не могли
Монголов правда тоже с какими-то татарами из Китая путали
А потом нате вам эти татары оказывается поволжские которые бывшие булгары)
Все перепутано в Евразии
В арабских странах все четко
Вот араб из Египта вот араб из Ирака
Вот араб из Алжира
Вот араб из саудии вот араб из Палестины а вот араб ой нет это еврей, хотя нет вроде араб, нет не араб это ассирииец,нет он турок,да какой он турок видно же перс?! Да какой перс,со спины видно что Курд!! Так и началась великая заварушка))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:12
Цитата:
Ну, так может, поэтому, благодаря княжеской междуусобице, сильным русским воинам, а не степному сброду, бросившемуся под палку монголов с целью пограбить, побесчинствовать, и держались татаро-монголы?
abaika95:
русские нанимались на службу в орду Русский ратник воевавший на стороне легитимной ханской власти к примеру отрубил голову Ногаю
русские нанимались на службу в орду Русский ратник воевавший на стороне легитимной ханской власти к примеру отрубил голову Ногаю
Ну, так может, поэтому, благодаря княжеской междуусобице, сильным русским воинам, а не степному сброду, бросившемуся под палку монголов с целью пограбить, побесчинствовать, и держались татаро-монголы?
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