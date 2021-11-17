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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 97 из 98«1...95969798»
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
351
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 06:05
#1441
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Цитата:
Don Julio:

Эти оборванные дехкане в Афгане гнобили вас десятки лет, и продавали ваши трусливые шкуры на рынках, как барашков. Танки и самолеты ваши сожгли, и вы трусливо бежали оттуда,щедро откупившись за обратную дорогу! Заметил одно! Чем меньше народ против вас стоит, тем больше получаете от него 3,14юлей! :-( ;-) :lol: 8-) Дань и откупные им платите, как монголам! Вам не привыкать, обирая своих пенсионеров!

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 17.11.2021 - 06:36]

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 17.11.2021 - 06:40]
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
351
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 06:50
#1442
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Цитата:
elektron:

Труслив не по годам, смотрю! Ты же сын великих завоевателей! Гордись этим! Хоть с 1939 по 1945 годы, поели ваши предки вдоволь натуральных продуктов из оккупированных стран. Мой родственник ушел бить вас, оставив дома 2 мешка колхозной картошки. Увидел в Германии погреба с тоннами продуктов! Что не хватало вам?

[Исправлено: Доктор СИЗШ, 17.11.2021 - 06:55]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 08:52
#1443
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Цитата:
Доктор СИЗШ:


ШИЗШ,обход уже был?
санитар не наругал?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 09:42
#1444
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Цитата:
abaika95:
Россия региональная банановая республика


такая смешная абайка95.
наверное бананов переел,когда учили тебя там.
или били бананами по голове .
и смеялись.теперь комплексуешь.
правда зря средства и время на тебя потратили.
не в прок пошло..
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 10:35
#1445
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Цитата:
maxsaf:
Тут запрещено на чужеземных языках выражаться правилами форума.


да,правилами запрещено..
вот что он там написал , надо бы разобраться.

Цитата:
Доктор СИЗШ:
А должен быть на форуме казахский!


вот так и не иначе. ничего себе.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 10:41
#1446
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Сборная Казахстана по футболу провела товарищеский матч с командой Таджикистана.
Встреча, которая прошла в Нур-Султане,
завершилась со счетом 1:0 в пользу нашей национальной дружины.
неожиданно, ведь могут когда хотят.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 10:44
#1447
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наверное это отказ от государственного финансирования
приносит первые плоды.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11137
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 10:56
#1448
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Цитата:
alex_60:
наверное бананов переел,когда учили тебя там. или били бананами по голове . и смеялись.теперь комплексуешь. правда зря средства и время на тебя потратили. не в прок пошло..

Понимаю обидно тебе за свою родину и паспорт красный
Но ничего не попишешь
Северный бананостан хоть и без бананов))
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11137
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 10:58
#1449
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Для желающих общаться на государственном языке есть другие СМИ

Объективности ради
Интересно а в других СМИ пишущих на гос языке есть запрет на использование в комментариях других языков? Ну-ка кто в курсе?)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2709
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:00
#1450
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Цитата:
abaika95:
Россия если с мелкой Украиной ниче сделать не может и постояно с ней сравнивается какая это сверх? Так обычный Узбекистан просто огромный в размерах))


"Председатель Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Америка, Россия и Китай - три великие державы, которые вступают в крайне нестабильный период..."
Бедный Милли! Он не знал, что абайка считает Россию банановой, равной всего лишь Узбекистану!
Никогда Милли, этому мелкому, не дорасти до абайки!
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11137
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:00
#1451
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Труслив не по годам, смотрю! Ты же сын великих завоевателей! Гордись этим! Хоть с 1939 по 1945 годы,

Что то вы доктор путаете
Настоящих Пруссаков которые дранГ нах Остен
И наших тихих поволжских немцев
Которые 200 лет со времени Екатерины картошку окучивали под Саратовым))
Да и Какие они немцы? Русские с немецкими фамилиями просто
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11137
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:06
#1452
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Цитата:
таноми52:
Председатель Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Америка, Россия и Китай - три великие державы, которые вступают в крайне нестабильный период..."

Бедная танома не знает наверно что президент США Обама ещё в далёком 16 году Россию обозвал региональной державой мол она только с украинцами и узбеками может тягаться на что Путин очень сильно обиделся) Цитата:
таноми52:
Никогда Милли, этому мелкому, не дорасти до абайки!

Никогда этому Милли не дорасти до Обамы
И кстати заметил смешной факт))
Все апологеты величия Россия подтверждение своему величию постоянно пытаются найти у западных политиков))
То какой-то сбитый летчик назвал Россию цивилизацией то тут начальник штаба что-то брякнул и всё в России праздник,ууиии нас назвали державой равной Китаю и США !!! Да да да мы такие!! Наш же аж в США какой-то начальник штаба так назвал))))
Ржу
И эти люди ещё чето про комплексы малых народов трындят
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:11
#1453
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Цены на газ в Европе снова подскочили.
Впервые с конца октября достигли отметки в 1100 долларов за тысячу кубометров.
игра в кошки мышки продолжается.
мышки пока замерзать начнут. лапками кверху.
но они гордые.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11137
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:12
#1454
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Когда монголы правили миром, данная горстка людей не имела вообще своего названия. Проезжали по их степи иностранцы, по всякому их называли в своих летописях.

Да было дело
Как только не назвали и саками,и скифами и половцами и печенегами и торками определится не могли
Монголов правда тоже с какими-то татарами из Китая путали
А потом нате вам эти татары оказывается поволжские которые бывшие булгары)
Все перепутано в Евразии
В арабских странах все четко
Вот араб из Египта вот араб из Ирака
Вот араб из Алжира
Вот араб из саудии вот араб из Палестины а вот араб ой нет это еврей, хотя нет вроде араб, нет не араб это ассирииец,нет он турок,да какой он турок видно же перс?! Да какой перс,со спины видно что Курд!! Так и началась великая заварушка))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2709
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.11.21 - 11:12
#1455
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Цитата:
abaika95:
русские нанимались на службу в орду Русский ратник воевавший на стороне легитимной ханской власти к примеру отрубил голову Ногаю


Ну, так может, поэтому, благодаря княжеской междуусобице, сильным русским воинам, а не степному сброду, бросившемуся под палку монголов с целью пограбить, побесчинствовать, и держались татаро-монголы?
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